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Siyaset

Mustafa Kemal’e sığınan CHP’li Başkan FETÖ bahanesiyle cemaatleri hedef aldı

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle belediye binasına Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal'in resminin olduğu bir pankart astı. Pankartta kullanılan ifadeler ise pes dedirtti. Mustafa Kemal'e sığınan Özcan, FETÖ bahanesiyle diğer cemaatleri hedef alarak 'Kemalizm' propagandası yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 10:38:00 - 2020-07-15 10:53:56
Mustafa Kemal’e sığınan CHP’li Başkan FETÖ bahanesiyle cemaatleri hedef aldı

Seçim döneminde Suriyeli sığınmacılarla ilgili skandal çıkışıyla tepki çeken CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü de provoke etmeye çalıştı.

Kemalizm propagandası yapıp cemaatleri hedef aldı

FETÖ’nün darbe girişiminin yıl dönümünde belediye binasına Türk Bayrağı ve Atatürk resminin olduğu bir pankart asan Özcan, pankartta “Bedel ödedikçe daha çok seviyor ve daha çok anlıyoruz seni Atam. Eserini emanet ettiğin bizler, ne Fethullahçı çeteye ne de biçim değiştirmiş türevlerine asla geçit vermeyeceğiz. 15 Temmuz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

FETÖ bahanesiyle kemalizm propagandası yaparak diğer cemaatleri hedef alan belediye başkanına vatandaşlar da tepki gösterdi.

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Yorumlar

[email protected]

siz pek seviyorsunuz cemaat yaw kardeşim bırakın bu işleri adam ne feto ve türevleri demiş bunun anlamını nasıl çarpıttınız helal. HALK olarak sizden nefret ediyorum haberiniz olsun birleştirici gücü olmayan sürekli fitne fesat haber yapan tüm yayın kuruluşlarından nefret diyoruz HALK olarak .AZICIK ucundan abartın ama batmayın zira biz salak değiliz.
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Betonist sevmez

Tanju atanda taklaya gelecek her şey zamanla aşılıyor örnek Ayasofya ve o medreselerde açılacak sende taklaya gelecen
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