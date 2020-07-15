Mustafa Kemal’e sığınan CHP’li Başkan FETÖ bahanesiyle cemaatleri hedef aldı

Seçim döneminde Suriyeli sığınmacılarla ilgili skandal çıkışıyla tepki çeken CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü de provoke etmeye çalıştı.

Kemalizm propagandası yapıp cemaatleri hedef aldı

FETÖ’nün darbe girişiminin yıl dönümünde belediye binasına Türk Bayrağı ve Atatürk resminin olduğu bir pankart asan Özcan, pankartta “Bedel ödedikçe daha çok seviyor ve daha çok anlıyoruz seni Atam. Eserini emanet ettiğin bizler, ne Fethullahçı çeteye ne de biçim değiştirmiş türevlerine asla geçit vermeyeceğiz. 15 Temmuz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

FETÖ bahanesiyle kemalizm propagandası yaparak diğer cemaatleri hedef alan belediye başkanına vatandaşlar da tepki gösterdi.