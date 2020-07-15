Mustafa Kemal’e sığınan CHP’li Başkan FETÖ bahanesiyle cemaatleri hedef aldı
CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle belediye binasına Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal'in resminin olduğu bir pankart astı. Pankartta kullanılan ifadeler ise pes dedirtti. Mustafa Kemal'e sığınan Özcan, FETÖ bahanesiyle diğer cemaatleri hedef alarak 'Kemalizm' propagandası yaptı.
Seçim döneminde Suriyeli sığınmacılarla ilgili skandal çıkışıyla tepki çeken CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü de provoke etmeye çalıştı.
Kemalizm propagandası yapıp cemaatleri hedef aldı
FETÖ’nün darbe girişiminin yıl dönümünde belediye binasına Türk Bayrağı ve Atatürk resminin olduğu bir pankart asan Özcan, pankartta “Bedel ödedikçe daha çok seviyor ve daha çok anlıyoruz seni Atam. Eserini emanet ettiğin bizler, ne Fethullahçı çeteye ne de biçim değiştirmiş türevlerine asla geçit vermeyeceğiz. 15 Temmuz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.
FETÖ bahanesiyle kemalizm propagandası yaparak diğer cemaatleri hedef alan belediye başkanına vatandaşlar da tepki gösterdi.