Mustafa Kemal’e öyle, Sultan Vahdettin’e böyle

Mustafa Kemal’e en ufak eleştiri getirenleri anında linç eden Kemalist zihniyet, Sultan Vahdettin hakkında adeta kin kustu. Her fırsatta devlet büyüklerine saygı gösterilmesi gerektiğini dillendiren Kemalist zihniyetin temsilcisi Sözcü, Osmanlı İmparatorluğu’nun son padişahı için “Kara Sultan” ve “Hain” ifadelerini kullanmaktan çekinmedi.