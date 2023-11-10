Mustafa Kemal'e benzeyen adam 10 Kasım'da da Kemalistleri tokatladı

Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarında sosyal medya hesabından canlı yayın açarak 2 saatte 1 milyon liraya yakın bağış toplayan Mustafa Kemal'e benzeyen Tiktok yayıncısı Serdal Görel, 10 Kasım'ı da fırsata çevirdi.

Müslümanları 'istismarcı' olarak görürken sırf Mustafa Kemal'e benzediği için Kemalistler tarafından el üstünde tutulan Görel, saatler 09.05'i gösterdiğinde TikTok hesabından canlı yayın açtı.

Mustafa Kemal'in ölüm yıl dönümü üzerinden bile para kazanmayı amaçlayan ve takım elbisesini giyerek bir evin balkonunda yayın açan Görel, takipçilerinden yüksek miktarda bağış topladı.

2 saatte 1 milyon lira toplamıştı

29 Ekim'deki canlı yayınında 2 saat içerisinde 1 milyon liraya yakın para toplayan Görel'in 10 Kasım'da ne kadar para topladığı ise merak konusu oldu.



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