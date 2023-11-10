  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın yerine geçecek isim belli oldu

Çoğumuz bu rahatsızlıktan muzdarip: Oysa nedeni belliymiş... Eşle, işle uyumsuzluk bu hastalığı tetikliyor

Simpsonlar'ın yeni tahmini dünya gündemini altüst etti! Maalesef yeni salgın

Rus savaş gemileri vuruldu

Adeta yok satıyor! Lise öğrencilerinden müthiş başarı

İstanbul'un o bölgesinde evi olanlar ya da alacaklar hazine bulmuş gibi kar edecek! Duyanlar hemen araştırmaya başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel'den ilk karşılaşma!

Katliamlara tam destek! Şeytan Biden’den ateşkes alçaklığı

Dünyaca ünlü banka dolar kuru tahminini apar topar güncelledi! 'O rakam olacak' diyerek duyurdular

Bundan sonra asgari ücretli de TOGG'a binebilecek! Havalara zıplatacak haber az önce duyuruldu! Tarih vererek böyle müjdelediler
Sosyal Medya Mustafa Kemal'e benzeyen adam 10 Kasım'da da Kemalistleri tokatladı
Sosyal Medya

Mustafa Kemal'e benzeyen adam 10 Kasım'da da Kemalistleri tokatladı

Yeniakit Publisher
2023-11-10 17:34:00 - 2023-11-10 17:38:51

Mustafa Kemal'e fiziken benzerliğiyle bilinen ve 29 Ekim'de açtığı canlı yayında 2 milyon lirayı cebine cukkalayan Serdal Görel, 10 Kasım'ı da fırsata çevirdi.

Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarında sosyal medya hesabından canlı yayın açarak 2 saatte 1 milyon liraya yakın bağış toplayan Mustafa Kemal'e benzeyen Tiktok yayıncısı Serdal Görel, 10 Kasım'ı da fırsata çevirdi.

Müslümanları 'istismarcı' olarak görürken sırf Mustafa Kemal'e benzediği için Kemalistler tarafından el üstünde tutulan Görel, saatler 09.05'i gösterdiğinde TikTok hesabından canlı yayın açtı. 

Mustafa Kemal'in ölüm yıl dönümü üzerinden bile para kazanmayı amaçlayan ve takım elbisesini giyerek bir evin balkonunda yayın açan Görel, takipçilerinden yüksek miktarda bağış topladı.

2 saatte 1 milyon lira toplamıştı

29 Ekim'deki canlı yayınında 2 saat içerisinde 1 milyon liraya yakın para toplayan Görel'in 10 Kasım'da ne kadar para topladığı ise merak konusu oldu.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte Cumhuriyet'in zihniyeti! Mustafa Kemal'e secde eden Mine Kırıkkanat'tan Kabe'yi ziyaret eden Müslümanlara alçak sözler
İşte Cumhuriyet'in zihniyeti! Mustafa Kemal'e secde eden Mine Kırıkkanat'tan Kabe'yi ziyaret eden Müslümanlara alçak sözler

Gündem

İşte Cumhuriyet'in zihniyeti! Mustafa Kemal'e secde eden Mine Kırıkkanat'tan Kabe'yi ziyaret eden Müslümanlara alçak sözler

CHP'li Canpolat: Kılıçdaroğlu'na saldırmak Mustafa Kemal'e saldırmaktır
CHP'li Canpolat: Kılıçdaroğlu'na saldırmak Mustafa Kemal'e saldırmaktır

Medya

CHP'li Canpolat: Kılıçdaroğlu'na saldırmak Mustafa Kemal'e saldırmaktır

Sokak röportajında Mustafa Kemal için öyle şeyler söyledi ki CHP’lilerin ağzı açık kaldı
Sokak röportajında Mustafa Kemal için öyle şeyler söyledi ki CHP’lilerin ağzı açık kaldı

Sosyal Medya

Sokak röportajında Mustafa Kemal için öyle şeyler söyledi ki CHP’lilerin ağzı açık kaldı

Yılmaz Özdil'i kıskandıran 'Atatürk' sömürüsü!
Yılmaz Özdil'i kıskandıran 'Atatürk' sömürüsü!

Sosyal Medya

Yılmaz Özdil'i kıskandıran 'Atatürk' sömürüsü!

Sözcü’den Mustafa Kemal’in sözüne tahrif
Sözcü’den Mustafa Kemal’in sözüne tahrif

Medya

Sözcü’den Mustafa Kemal’in sözüne tahrif

Esas gözleri yaşartan Oda TV’nin reklam karşılığı İBB aşkı!
Esas gözleri yaşartan Oda TV’nin reklam karşılığı İBB aşkı!

Medya

Esas gözleri yaşartan Oda TV’nin reklam karşılığı İBB aşkı!

Şiir gazetede sahibi İsviçre’de! Mustafa Kemal yaşasa bunlara da ’Dalkavuklar’ derdi
Şiir gazetede sahibi İsviçre’de! Mustafa Kemal yaşasa bunlara da ’Dalkavuklar’ derdi

Medya

Şiir gazetede sahibi İsviçre’de! Mustafa Kemal yaşasa bunlara da ’Dalkavuklar’ derdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23