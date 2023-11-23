Mustafa Kemal bunları görseydi kovardı! Hem eğitimi bırak hem Anıtkabir’e koş

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Yarın, 24 Kasım Öğretmenler Günü yurt genelinde kutlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı da öğretmenler günü münasebetiyle özel program hazırladı.

Ancak solak gruplar öğretmenler gününü de kendi batıl siyasetlerine alet ederek tepki çeken bir karar aldı.

EĞİTİM-İŞ’e bağlı öğretmenler, 24 Kasım’a iş bırakma kararlarını duyurdu. Yapılan açıklamada, “İktidarın riyakar kutlamalarını reddediyor, başöğretmenimiz Atatürk’e saygımızı sunuyor, haklarımızı arıyoruz” ifadelerine yer verildi. Ayrıca iş bırakan öğretmenlerin, Mustafa Kemal’in mezarına yürüyeceği ve Anıtkabir’de toplanacakları belirtildi.



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Söz konusu çıkış kamuoyunda büyük tepkiye neden olurken, vatandaşlar, “Mustafa Kemal bunları görse meslekten el çektirirdi!..” yorumlarında bulundu. Öğrencilerin eğitim haklarının bir günlüğüne de olsa ellerinden alınmasının, öğretmen ahlakına uymayacağı belirtildi.