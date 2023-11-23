  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

‘Batak’ Sayıştay raporunda: İBB’de br yılda 107 yolsuzluk

Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yapılan gizli protokolü paylaştı

Dolandırılan Arda Turan’ın toplam zararı ortaya çıktı! Vay anam vay neler ödemiş neler… Türkiye şokta! Bu kadarına da pes

İşte 2 somut örnek! Babacan ve Davutoğlu bir öyle bir böyle

Terör devletine güven olmaz! Ateşkes başlamadan İsrail kıvırdı! 4 saate hastaneyi boşaltın

Meral Akşener kayıp para skandalı ve taciz rezaletinin üzerini örtmeye çalışıyor! Tacizi 'iyi' saklamış

MİT'ten kırmızı kategoriye bir çizik daha!

Asgari ücret ile ilgili 'sürpriz' iddia! Pazarlığın başlayacağı rakam belli oldu... Herkes şokta, duyanlar şaşırdı Rekor kıracak

İsrail’de esir takasına itiraz davasını mahkeme reddetti

Otomotiv devinde deprem! 580 binden fazla aracı geri çağırdılar
Gündem Mustafa Kemal bunları görseydi kovardı! Hem eğitimi bırak hem Anıtkabir’e koş
Gündem

Mustafa Kemal bunları görseydi kovardı! Hem eğitimi bırak hem Anıtkabir’e koş

Yeniakit Publisher
2023-11-23 15:17:00 - 2023-11-23 15:37:10
Mustafa Kemal bunları görseydi kovardı! Hem eğitimi bırak hem Anıtkabir’e koş

EĞİTİM-İŞ’e bağlı öğretmenler, Mustafa Kemal’i bahane ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde iş bırakacak!..

 yeniakit.com.tr 

Yarın, 24 Kasım Öğretmenler Günü yurt genelinde kutlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı da öğretmenler günü münasebetiyle özel program hazırladı.

Ancak solak gruplar öğretmenler gününü de kendi batıl siyasetlerine alet ederek tepki çeken bir karar aldı.

EĞİTİM-İŞ’e bağlı öğretmenler, 24 Kasım’a iş bırakma kararlarını duyurdu. Yapılan açıklamada, “İktidarın riyakar kutlamalarını reddediyor, başöğretmenimiz Atatürk’e saygımızı sunuyor, haklarımızı arıyoruz” ifadelerine yer verildi. Ayrıca iş bırakan öğretmenlerin, Mustafa Kemal’in mezarına yürüyeceği ve Anıtkabir’de toplanacakları belirtildi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Söz konusu çıkış kamuoyunda büyük tepkiye neden olurken, vatandaşlar, “Mustafa Kemal bunları görse meslekten el çektirirdi!..” yorumlarında bulundu. Öğrencilerin eğitim haklarının bir günlüğüne de olsa ellerinden alınmasının, öğretmen ahlakına uymayacağı belirtildi.

Bakan Tekin'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklaması
Bakan Tekin'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklaması

Eğitim

Bakan Tekin'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklaması

Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü maçı öğretmenlere ücretsiz
Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü maçı öğretmenlere ücretsiz

Spor

Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü maçı öğretmenlere ücretsiz

Bakan müjdeyi verdi: Öğretmenlere özel indirim
Bakan müjdeyi verdi: Öğretmenlere özel indirim

Eğitim

Bakan müjdeyi verdi: Öğretmenlere özel indirim

Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan filmin ilk fragmanı yayınlandı: Geri sayım başlıyor!
Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan filmin ilk fragmanı yayınlandı: Geri sayım başlıyor!

Kültür - Sanat

Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan filmin ilk fragmanı yayınlandı: Geri sayım başlıyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23