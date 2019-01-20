Mustafa Kaplan'dan 6-0 açıklaması: Ankaragücü taraftarından özür diliyoruz

Süper Lig'in ikinci yarısına Galatasaray deplasmanında aldığı 6-0'lık mağlubiyetle başlayan Ankaragücü'nde takımıyla ilk maçına çıkan Teknik Direktör Mustafa Kaplan maçın ardından konuştu. Takımın geleceği konusunda sıkıntı olmadığını söyleyen Mustafa Kaplan, 6-0'lık mağlubiyet nedeniyle taraftardan özür diledi.



Kaplan, “Takım olarak buraya gelirken bütün hazırlıklarımızı yapmıştık ama maçın başında yediğimiz gol takımın gardının düşmesine neden oldu. 28 dakikada 3 gol yedik, bu bize yakışmadı. Galatasaray'ı kutluyorum iyi oynadılar. Savunmadaki hatalarımızı iyi kullandılar. Sakatlıklardan dolayı oyuncu değişiklikleri yapmak zorunda kaldık. Camiamızı üzdük. Bundan sonra elimizden geleni yapacağız. Buraya kadar gelen taraftarlarımızdan da özür diliyoruz” diye konuştu.

Mustafa Kaplan sözlerinin devamında "Geleceğimizde bana göre sıkıntı yok. Bu takım önümüzdeki hafta sakatlarımızın da katılmasıyla daha farklı olacak. Çok sakatımız vardı, oynatamadık. Sedat'ı zorunlu olarak kadroya aldık." dedi.



El Kabir açıklaması!

Maç öncesinde kadroda düşündükleri El Kabir'in bu maç öncesinde ufak bir sakatlığı olduğunu sözlerine ekleyen Mustafa Kaplan, “El Kabir'le konuştuk. Ufak bir sakatlığı vardı. Oynatmak istiyorduk ama oynamak istemedi. Doktorumuzla da toplantı yaptık ve kendisi “Oyuncu isterse oynatabiliriz” dedi. Oyuncu da kafa olarak rahat olmadığı için böyle bir karar aldık” diyerek sözlerini tamamladı.