Mustafa Kapı'ya şok üstüne şok!

İki sezon önce Galatasaray ile sözleşme yenilemediği gerekçesiyle kadro dışı bırakılan, sonrasında Lille'e transfer olan Mustafa Kapı'nın kariyeri baş aşağı gitmeye devam ediyor. Lille'den sonra Adana Demirspor'un yolunu tutan Mustafa Kapı'ya 'mavi şimşekler' de merhem olamadı.

Şubat 2020'de Galatasaray'ın sözleşme yenileme teklifini reddettiği gerekçesiyle sarı-kırmızılıların resmi sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir mesajla birlikte kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı sezon sonu, o dönem Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın takımı Lille'e imza atmıştı.

Lille'in A takımında forma şans bulamayan ve B takımda görev alan Kapı, toplamda 6 maçta çıkmış, skor katkısı sağlayamamıştı.

VINCENZO MONTELLA, MUSTAFA KAPI'YA SÜRE VERMEDİ

1,5 sezon Lille'in B takımında kariyerini sürdüren, 1 kez A takım maçında kadroya alınan fakat süre alamayan Mustafa Kapı, devre arası transfer döneminde Adana Demirspor'un yolunu tutmuştu. İmzanın ardından Spor Toto Süper Lig'de 7 maça çıkan Güney ekibinde teknik direktör Vincenzo Montella, 19 yaşındaki futbolcuya hiç şans vermedi. 7 maçlık periyotta 3 kez kadroya giren Mustafa Kapı, hocasından süre alamadı.

Adana Demirspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda penaltılarla 5-3 kaybettiği maçta da kadroya giren Mustafa Kapı, bu maçta da süre alamadı. Yaklaşık 2 ay önce 'mavi şimşeklere' imza atan genç oyuncunun kariyerindeki bu düşüşün daha ne kadar devam edeceği merak konusu.

Merkez orta saha bölgesinde oynayan Mustafa Kapı'nın Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 300 bin euro.