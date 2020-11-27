Mustafa Ercan kimdir? Yargıtay üyesi Mustafa Ercan hangi görevlerde bulundu?
Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı iken Mersin Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Mustafa Ercan, HSK’nın Yargıtay üyesi olarak seçildi. FETÖ ile mücadele ile tanınan Mustafa Ercan kimdir? Mustafa Ercan hangi görevlerde bulundu?
HSK’nın kararnamesiyle Mersin’e atanan Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, HSK'dan Yargıtay üyeliğine seçildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan Mersin Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmıştı. Ercan'ın yerine ise Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel atanmıştı. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, arabuluculuk siteminin, beklenenin çok üzerinde başarı sağladığını belirterek, Mersin'de 2018'in ilk 11 ayında iş mahkemelerinde açılan dava sayısının, bir önceki yıla göre üçte iki oranında azaldığını ve uygulamada yüzde 70 başarıya ulaşıldığını dile getirmişti.
İşte HSK, Yargıtay üyesi seçilen hakim ve savcılar:
İrfan Fidan
Yüksel Kocaman
Canel Rüzgar
Fuzuli Aydoğdu
Mustafa Beyhan
Ahmet Çiçekli
Kemal Güngör
Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan
Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Doğan
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Savaş Şahinsoy