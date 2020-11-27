  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mustafa Ercan kimdir? Yargıtay üyesi Mustafa Ercan hangi görevlerde bulundu?
Gündem

Mustafa Ercan kimdir? Yargıtay üyesi Mustafa Ercan hangi görevlerde bulundu?

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı iken Mersin Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Mustafa Ercan, HSK’nın Yargıtay üyesi olarak seçildi. FETÖ ile mücadele ile tanınan Mustafa Ercan kimdir? Mustafa Ercan hangi görevlerde bulundu?

Yeniakit Publisher
2020-11-27 15:46:00 - 2020-11-27 15:52:24
Mustafa Ercan kimdir? Yargıtay üyesi Mustafa Ercan hangi görevlerde bulundu?

HSK’nın kararnamesiyle Mersin’e atanan Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, HSK'dan Yargıtay üyeliğine seçildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan Mersin Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmıştı. Ercan'ın yerine ise Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel atanmıştı. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, arabuluculuk siteminin, beklenenin çok üzerinde başarı sağladığını belirterek, Mersin'de 2018'in ilk 11 ayında iş mahkemelerinde açılan dava sayısının, bir önceki yıla göre üçte iki oranında azaldığını ve uygulamada yüzde 70 başarıya ulaşıldığını dile getirmişti. 

İşte HSK, Yargıtay üyesi seçilen hakim ve savcılar:

İrfan Fidan

Yüksel Kocaman

Canel Rüzgar

Fuzuli Aydoğdu

Mustafa Beyhan

Ahmet Çiçekli

Kemal Güngör

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan

Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Doğan

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Savaş Şahinsoy

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Yunan adaları Türkleşecek" deyip açıkladı: Böyle giderse sonumuz Ermeniler gibi olacak

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin konuşan Yunan Casus Savvas Kalenderidis, çok yakın bir zamanda Yunan adalarının Türk..
Alenen duyurdular... Dünyanın haber beklediği firma büyük aşı skandalını itiraf etti!
Korona Virüs

Alenen duyurdular... Dünyanın haber beklediği firma büyük aşı skandalını itiraf etti!

AstraZenaca ile Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği ve koronavirüse karşı yüzde 90 koruma sağladığı belirtilen yeni tip koronavirüs (Kovid-..
Çin'den dünyayı sarsan koronavirüs açıklaması
Dünya

Çin'den dünyayı sarsan koronavirüs açıklaması

Çin devlet medyası, koronavirüsün Wuhan'dan önce İspanya ve İtalya'da görüldüğünü belirterek, virüsün Çin'e dondurulmuş gıdalar içerisinde g..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay