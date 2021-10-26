Mustafa Destici'den tezkere açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine "evet" oyu verdiğini belirtti.

Mustafa Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mehmetçiğimiz hem o bölgedeki kardeşlerimizin huzuru ve güvenliği için hem de o bölgeyi terör yuvası olmaktan kurtarmak ve teröristleri temizlemek için nasıl Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştirmişse Tel Rıfat'tan Münbiç, Sincar'a kadar harekatlarını gerçekleştirecek ve oraları terörden temizleyecektir, Allah'ın izniyle. Bizim de duamız kahraman ordumuzla birliktedir. Rabb'im kahraman ordumuzu her daim muzaffer eylesin, oradaki mazlumların da yar ve yardımcısı olsun."