Mustafa Destici'den Sinan Oğan açıklaması! 'Aynı camianın insanlarıyız'

TGRT Haber’de konuşan Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sinan Oğan’ın Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini söyleyen Destici, Oğan'ın bu süreçte müstakil davrandığını ifade etti.

Sinan Oğan için "Aynı camianın insanlarıyız" diyen Destici, "Geldiğimiz noktada öne 4 maddeyi öne sürdüler. Ben 'Bu öne sürdüğünüz maddeleri zaten Millet İttifakı yapıyor' dedim. Oğan maddeler konusunda ikna olmuş gibi gözüküyor. Oğan'ın 4 maddesinin aksine hareket eden 7'li masadır. Geriye sığınmacılar kalıyor. Sinan Oğan, Erdoğan'a desteğini açıklayacak. Yüzde 99 saat 17'de desteğini açıklayacak. Ümit Özdağ'ın Sinan Oğan'a nötr kalması konusunda tavsiyelerde bulunduğu söyleniyor. Oğan, Erdoğan ile görüştükten sonra bu kararını aldığını bana söylediler. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ümit Özdağ ile görüşecek. Bugün yapılacak görüşme belirleyici olacak" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz seçim sonuçlarından daha yüksek oy alacaklarını ifade eden Destici, "Cumhur İttifakı tabanında bu durum bir rehavet oluşturmasın. Yani bir seçim yapılıyor ve sandıklar boş. Nasıl olsa kazanıyoruz rehavetine düşmemek lazım. Bu seçimde bir oy dahi çok önemli. Türkiye’nin eli güçlenmeli" diye konuştu.