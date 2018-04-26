Mustafa Destici'den seçim tahmini

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ben ilk turda Cumhur İttifakı'nın adayının, Sayın Tayyip Erdoğan'ın, seçimi kazanacağını düşünüyorum. Gözlemlerim de böyle, sahadan aldığımız bilgiler de böyle ama en nihayetinde karar verecek olan millettir ama benim görüşüm bu yönde. Cumhur İttifakı'nın Meclis'te de rahat bir şekilde çoğunluğu sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

Destici, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı ziyaret etti.

Ziyarette yaptığı açıklamada, ittifakı yasal hale getiren düzenlemenin kendilerinin önceden istedikleri bir düzenleme olduğunu belirten Destici, daha önce parti olarak ittifaklar yaptıklarını ve bunun zorluklarını yaşadıklarını ifade etti.

İttifak yasasına karşı çıkanların şimdi bundan yararlandıklarını, yasanın herkes için geçerli olduğunu aktaran Destici, 10 maddelik bir düzenlemenin de yasalaştığını anımsattı.

Destici, AK Parti ve MHP arasındaki Cumhur İttifakı'nı doğru bulduklarını ve parti olarak bunu desteklediklerini vurgulayarak, "O günkü duruşumuz bugün de kararlı bir şekilde devam etmektedir, inşallah sonuna kadar da devam edecek." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ve Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile bir araya gelerek ittifakın çerçevesi üzerinde konuştuklarını belirten Destici, şöyle devam etti:

"Sadece milletvekili seçimlerine yönelik değil, biz cumhurbaşkanı seçimini de aynı derecede, belki biraz daha fazla önemsiyoruz çünkü yürütme oradan çıkacak. Cumhurbaşkanı adayını AK Parti isterse kendi grubuyla aday gösterebilir ama ben inanıyorum ki Cumhur İttifakı'na dahil olan partilerin üçünün birden ortak aday olarak kamuoyuna adaylık ilanı yapıldığında daha güçlü ve kamuoyu algısı da millet nezdindeki algısı daha yüksek olacaktır diye düşünüyoruz."

Görüşmede karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğunu aktaran Destici, "Çok kısa bir zamanda da Sayın Cumhurbaşkanıyla da görüşüp inşallah hayırlısıyla sonuçlandıracağız." ifadesini kullandı.

"FİTNE GİRİŞİMLERİNE MÜSAADE ETMEDİK"

Destici, ittifak aşamasında tek başına yürümenin mümkün olmadığını, diğer partilerin de görüşlerinin önemli olduğunu bildirdi. Destici, "Cumhur İttifakı içinde Cumhur İttifakı'na yönelik fitne girişimlerine bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

Sistem değişikliği olduğu için 2019'a kadar beklemenin çok anlamlı olmadığını daha önce ifade ettiğini aktaran Destici, seçimlerin erkene alınmasının, enerjinin boşa harcanmaması açısından önemine işaret etti.

Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İçinden geçtiğimiz dönem, şartlar gerçekten çok kritik. Hem iç meselelerimiz hem hemen yanı başımızda Suriye başta olmak üzere hemen sınır hattımızın öbür tarafında yaşanan gelişmeler, Avrupa ile ilişkiler, ABD'deki gelişmeler, kuzeyimiz, güneyimiz... Yani Türkiye zaten böyle bir adeta ateş çemberinin ortasında. Dolayısıyla da bütün bu meselelere odaklanması lazım Türkiye'nin. Onun için de bu içerideki tartışmaları bitirmesi gerekiyordu. Onun yolu da birinci olarak seçimler."

Cumhurbaşkanı adayı konusunda Cumhur İttifakı dışında henüz netleşmiş bir karar olmadığına değinen Destici, "Hem milletvekilliği seçimi bazında hem cumhurbaşkanlığı adaylığı bazında bir kere PKK'nın partileri ve onun etrafında kümelenecek sol, marjinal sol bir blok oluşturacak diye düşünüyorum." dedi.

Desteci, anamuhalefet partisi etrafında diğer sol partilerle bir ittifak ile İYİ parti ve etrafında birkaç sağ parti tarafından üçüncü bir ittifak ihtimallerini güçlü gördüğünü belirterek, "Çatı aday için bir uğraş var. Hem CHP yönetiminin çatı aday noktasında olumlu olduğu bilgilerini alıyorum ama milletvekillerinin dünkü kapalı grup toplantısında bunu dile getirdiklerini, hem de Parti Meclisinin buna çok sıcak bakmadığı, çoğunlukla kendi içlerinden bir adayı arzu ettikleri ve bunun da baskın bir fikir olduğu kamuoyuna yansıdı." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ısrarlı tavrı olduğuna dikkati çeken Destici, "Kendileri açısından problem gördükleri noktayı aşamadıklarını düşünüyorum. Abdullah Bey'in adaylığı noktasında bir uzlaşı sağlanamadı, öyle görüyorum." diye konuştu.

"İLK TURDA ERDOĞAN..."

Destici, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak, şöyle dedi:

"Bir endişem yok, ben ilk turda Cumhur İttifakı'nın adayının, Sayın Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanacağını düşünüyorum. Gözlemlerim de böyle, sahadan aldığımız bilgiler de böyle ama en nihayetinde karar verecek olan millettir ama benim görüşüm bu yönde. Cumhur İtifakı'nın Mecliste de rahat bir şekilde çoğunluğu sağlayacağını düşünüyorum."

Genel seçim sonuçlarına göre TBMM'deki olası sandalye dağılımı konusuna da değinen Destici, şunları kaydetti:

"İster CHP'nin dillendirdiği sıfır baraj formülü yani bütün partileri tek blokta toplayan ittifak, ister bu şekilde ikili üçlü ittifakta, hangisi olursa olsun ben Cumhur İttifakı'nın Meclis çoğunluğunu elde edeceğini düşünüyorum. Yani özellikle bir olası HDP'nin, o blokun, baraj altında kalması durumunda da Cumhur İttifakı'nın, anayasayı değiştirecek bir sayının üstünde çoğunluk elde edebileceğini düşünüyorum."