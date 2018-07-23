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Mustafa Destici'den Mesut Özil açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamasına ilişkin olarak, "Mesut Özil'i alnından öpüyoruz" dedi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:06
Mustafa Destici'den Mesut Özil açıklaması

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamasına ilişkin Destici, "Bu onurlu ve cesur kararı için Mesut Özil'i tebrik ediyor ve alnından öpüyoruz." dedi.

Irkçı söylemlere her zaman karşı olduklarını belirten Destici, "Herkesin Mesut Özil gibi dimdik bir duruş sergilemesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:06
  1. Mustafa Destici
  2. mesut özil

YORUM YAZ

  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc8 dk önce
    Bu bati kültürü, Ayet te de rabbim diyor, sizi onlar hicbir zaman kendilerinden görmez, ne kadar Alman kimliginide alsan Kabul görmez.
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