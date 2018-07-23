Mustafa Destici'den Mesut Özil açıklaması

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamasına ilişkin Destici, "Bu onurlu ve cesur kararı için Mesut Özil'i tebrik ediyor ve alnından öpüyoruz." dedi.

Irkçı söylemlere her zaman karşı olduklarını belirten Destici, "Herkesin Mesut Özil gibi dimdik bir duruş sergilemesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.