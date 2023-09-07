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Siyaset Mustafa Destici'den Meral Akşener açıklaması! 'Elbette ki bunu arzu ederiz'
Siyaset

Mustafa Destici'den Meral Akşener açıklaması! 'Elbette ki bunu arzu ederiz'

Yeniakit Publisher
2023-09-07 19:05:00 -
Mustafa Destici'den Meral Akşener açıklaması! 'Elbette ki bunu arzu ederiz'

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de gazetecilerin sorularını cevapladı.

Eskişehir'deki programının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Destici, "İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılacağı yönünde söylentiler var. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna cevap verdi.

Destici, İYİ Parti'nin 6'lı masa içinde geçirdiği süreci hatırlatarak, "Biz kendilerini genel seçimlerde defaten uyardık. Karşı ittifakta, Millet İttifakı'nda PKK olduğunu, PKK'nın uzantıları HDP'nin, Yeşil Sol'un, DHKP-C'nin olduğunu, TİP'in, TİKKO'nun olduğunu ifade etmiştik, söylemiştik. Ama o zaman kulaklarını kapattılar, bildikleri yolda devam ettiler." dedi.

Seçimden sonra 6'lı masanın birbirine düştüğüne dikkat çeken Destici, "Şu anda hepsi eteğindeki taşı döküyor. En çok eteğinde kimin taş birikmiş diye bakıyoruz. İYİ Partililerin eteğinde çok taş birikmiş. İnanılmaz bir şekilde Millet İttifakı'na, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı'na, adaylarına yönelik her şeyi söylüyorlar ve seçimin kaybedilmesinin sorumlusu olarak da Kemal beyi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve onların kadrolarını görüyorlar. Bu saatten sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile tekrar bir ittifak yapabilirler mi? Bütün bu yaşananlara ve İYİ Parti'nin ortaya koyduğu bu zikzak siyasetine baktığımda her şey olabilir diye görüyorum." ifadelerini kullandı.

"Bir kere daha genel seçimlerde yaptığımız çağrıyı yapıyoruz." diyen Destici sözlerini şöyle tamamladı:

Biz elbette ki İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı içerisinde yer almasını arzu ederiz. Bu sadece yerel seçimlere mahsus bir şey değil. Biz, Türk devletinin varlığını daha güçlü bir şekilde devam ettirmesi, ülkenin bütünlüğünün muhafazası ve Türkiye'nin gelişmesi, büyümesi, milletin kardeşliği açısından milli, manevi hassasiyetleri yüksek olan, devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milleti önceleyen herkesin bir araya gelmesini arzu ediyoruz.
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