Mustafa Destici'den iş bırakan doktorlara destek! 'Demokratik hakları'
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'yi kahreden doktor cinayetini siyaset malzemesine çevirip iş bırakan Türk Tabipler Birliği'nin kışkırttığı doktorlara destek verdi.
Yeniakit.com.tr
Konya'da Doktor Ekrem Karakaya'nın bir cani tarafından katledilmesini utanmayıp siyaset malzemesi haline getiren TTB'lilere şaşırtan bir destek geldi.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, sağlıkçılara yönelik şiddetin engellenemediğini söyleyip, "Mahcubiyet içerisindeyiz." dedi.
Destici, doktorların iş bırakarak hasta haklarını ayaklar altına almasına da destek verdi.
BBP Genel Başkanı, "Doktorlarımızın, tüm kesimlerimizin olduğu gibi eylem yapması, protesto etmesi demokratik bir hakkıdır." ifadelerini kullandı.