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Siyaset Mustafa Destici'den iş bırakan doktorlara destek! 'Demokratik hakları'
Siyaset

Mustafa Destici'den iş bırakan doktorlara destek! 'Demokratik hakları'

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'yi kahreden doktor cinayetini siyaset malzemesine çevirip iş bırakan Türk Tabipler Birliği'nin kışkırttığı doktorlara destek verdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 09:58:00 - 2022-07-09 10:04:18
Mustafa Destici'den iş bırakan doktorlara destek! 'Demokratik hakları'

 Yeniakit.com.tr 

Konya'da Doktor Ekrem Karakaya'nın bir cani tarafından katledilmesini utanmayıp siyaset malzemesi haline getiren TTB'lilere şaşırtan bir destek geldi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, sağlıkçılara yönelik şiddetin engellenemediğini söyleyip, "Mahcubiyet içerisindeyiz." dedi.

Destici, doktorların iş bırakarak hasta haklarını ayaklar altına almasına da destek verdi.

BBP Genel Başkanı, "Doktorlarımızın, tüm kesimlerimizin olduğu gibi eylem yapması, protesto etmesi demokratik bir hakkıdır." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Veli Basar

Ulan doktorları; Bu garip Milletin vergileri ile en güzel okullarda okursunuz, toplumun refah seviyesine göre, diğer memurlara nazaran en yüksek maaşı alırsınız; 38 yıldır bu ülkenin vatan evlatları "ŞEHİT"olur. Bir defa bu olayları protesto için iş bıraktığınızı görmedik. Siz hangi ülkenin doktorlarımız, Ateist komünistler

isimsiz

ilk defa doğru bir şey söylemiş,
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