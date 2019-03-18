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Mustafa Destici'den 'beka sorunu' açıklaması

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisince Samsun’da düzenlenen mitingde, Çanakkale Savaşı şehitlerine ve Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet diledi ve açıklamalarda bulundu.

18 Mart 2019 Pazartesi 18:31
Mustafa Destici'den 'beka sorunu' açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Samsun'un Ayvalık ilçesinde düzenlenen mitingde Çanakkale Savaşı şehitlerine ve Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek şunları söyledi: ''Burnumuzun hemen dibinde Suriye ve Irak'ın kuzeyinde ABD CENTCOM Kuvvetlerinin desteğiyle PKK-PYD-YPG Kürdistan adıyla bir terör devleti kurmaya çalışırken biz burada 'beka sorunumuz yok' diyemeyiz.''

Birlikte mücadeleye devam edeceğiz

Türk-İslam dünyasında yaşanan acılara ve sorunlara değinen Destici, Türkiye'nin bir beka sorunu olduğunu kabul etmeyenlerin bu coğrafyada yaşananları görmeyenler olduğunu belirtti.

Destici, şunları söyledi:

"Doğu Türkistan Çin zulmü altındayken, Kırım Rus işgali altındayken, Karabağ Ermenistan işgali altındayken, Balkanlar'da, Türkmeneli'nde, bizim soydaşlarımız bir mahcubiyet içerisinde bir işgal dönemi içerisinde hayatlarını devam ettirirken biz 'beka sorunumuz yok' diyemeyiz. Burnumuzun hemen dibinde Suriye ve Irak'ın kuzeyinde ABD CENTCOM Kuvvetlerinin desteğiyle PKK-PYD-YPG Kürdistan adıyla bir terör devleti kurmaya çalışırken biz burada 'beka sorunumuz yok' diyemeyiz. ABD Özel Kuvvetleri'nin hemen Suriye'nin kuzeyinde, yanı başımızda varlığı bile Türkiye için başlı başına bir beka sorunudur, bir gelecek meselesidir, bir güvenlik meselesidir. Onun için olaya böyle yaklaşacağız ve bunları yenene kadar birlikte mücadeleye devam edeceğiz."

''Yüce Rabbim nice zaferleri bu aziz Müslüman Türk milletine nasip edecektir''

Parti olarak devletin bekası, ülkenin bütünlüğü ile milletin istiklal ve istikbalini her şeyin üzerinde tuttuklarını belirten Destici, 16 Nisan referandumunda ve 24 Haziran seçimlerinde bu sebeple Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini söyledi.

Türkiye'nin tarihinin nice zaferlerle dolu olduğunu ve Çanakkale'nin belki de en başta geldiğini belirten Destici, "Elbette ki yüce Rabbim nice zaferleri bu aziz Müslüman Türk milletine nasip edecektir ama öbür taraftan da biz tarihimizden öyle bir ders almalıyız ki bir daha Çanakkale savunmasını yapacak durumlara da düşmemeliyiz. Onun için devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklalini ve istikbalini her şeyin üzerinde tuttuk ve tutmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle." ifadelerini kullandı.

Miting sonrasında Çarşamba ilçesine geçen Destici, burada tarihi Göğceli Camisi'ni ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 18:31
  1. Çanakkale
  2. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici
  3. Samsun
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  5. Samsun'un Ayvalık ilçesi
  6. Beka sorunu
  7. ABD
  8. AK Parti-MHP Cumhur İttifakı
  9. Göğceli Camisi

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