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Mustafa Destici: Türkiye, ABD ile güvenli bölge oluşumuna gitmemeli

TBMM'de açıklamalarda bulunan Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, "Türkiye, ABD ile bir güvenli bölge oluşumuna gitmemeli" ifadelerini kullandı.

22 Şubat 2019 Cuma 15:44
Mustafa Destici: Türkiye, ABD ile güvenli bölge oluşumuna gitmemeli

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Destici, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan'da, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı Hocalı Katliamı'nın üzerinden 27 yıl geçtiğini anımsatarak, Hocalı şehitlerine Allah'tan rahmet diledi.

Katliamın unutturulmaması için çeşitli programlar düzenlendiğini belirten Destici, parti olarak 25 Şubat Pazartesi saat 15.00'te Ankara'daki Green Park Otel'de "Hocalı Katliamını Anma" programı düzenleyeceklerini bildirdi.

Terörle mücadelenin, asla ihmal edilmemesi gereken konulardan olduğunu anlatan Destici, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelede özverili ve fedakarca bir çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun gecikmemesi gerektiğini belirten Destici, "ABD, 'çekileceğiz' yalanlarıyla bir kandırmaca içerisindedir ve oyalama taktiği sergilemektedir. ABD, PKK’nın uzantısı PYD/YPG ile iş birliğini gün geçtikçe artırmaktadır, bu da Türkiye için en şiddetli tehdittir. Bu tehdidin, bedeli ne olursa olsun ortadan kaldırılması gerekmektedir. Fırat'ın doğusuna yapılacak harekatın hazırlıklarının behemehal tamamlanıp, hem Suriye hem Irak’ın kuzeyindeki terör unsurlarına karşı operasyonlar başlatılmalı ve bu bölgeler terör unsurlarından temizlenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, ABD ile bir güvenli bölge oluşumuna gitmemelidir

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması hedeflenen güvenli bölge konusunda ise Destici, "Türkiye, ABD ile bir güvenli bölge oluşumuna gitmemelidir. Bugün eğer ABD ile güvenli bölge işine birlikte girilirse hiç kuşkunuz olmasın aynen Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye'nin kuzeyinde, kendi elimizle teröristler için güvenli bölgeler oluşturuz. Onun için Türkiye'nin, kendi güvenlik unsurlarıyla bu bölgeyi oluşturması şarttır." dedi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:44
  1. Ankara
  2. Hocalı Katliamı
  3. Mustafa Destici
  4. Büyük Birlik Partisi
  5. BBP

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