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Mustafa Destici: Seçimi ilk turda Erdoğan kazanır

BBP Genel Başkanı Destici, "Ben ilk turda Cumhur İttifakı'nın adayının, Sayın Tayyip Erdoğan'ın, seçimi kazanacağını düşünüyorum." dedi.

26 Nisan 2018 Perşembe 16:32
Mustafa Destici: Seçimi ilk turda Erdoğan kazanır

Gözlemlerim de böyle, sahadan aldığımız bilgiler de böyle ama en nihayetinde karar verecek olan millettir ama benim görüşüm bu yönde. Cumhur İttifakı'nın Meclis'te de rahat bir şekilde çoğunluğu sağlayacağını düşünüyorum." dedi. Destici, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı ziyaret etti. Ziyarette yaptığı açıklamada, ittifakı yasal hale getiren düzenlemenin kendilerinin önceden istedikleri bir düzenleme olduğunu belirten Destici, daha önce parti olarak ittifaklar yaptıklarını ve bunun zorluklarını yaşadıklarını ifade etti. İttifak yasasına karşı çıkanların şimdi bundan yararlandıklarını, yasanın herkes için geçerli olduğunu aktaran Destici, 10 maddelik bir düzenlemenin de yasalaştığını anımsattı. Destici, AK Parti ve MHP arasındaki Cumhur İttifakı'nı doğru bulduklarını ve parti olarak bunu desteklediklerini vurgulayarak, "O günkü duruşumuz bugün de kararlı bir şekilde devam etmektedir, inşallah sonuna kadar da devam edecek." diye konuştu. 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 16:32
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