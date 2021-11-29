Mustafa Destici: Sandıktan çıkamayan sokaklarda çare arıyor

Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen, “Yesevi’den Taceddin’e Alperen Ocakları Kurultayı”nda konuşan Destici, gençleri uyararak şunları dile getirdi: “Son günlerde sandıktan umduğunu bulamayanlar, bugünlerde özellikle marjinal sol grupları ve terör gruplarını öne sürerek, sokaklarda çare aramaya başladılar ve kendilerine hedef olarak da sokaklara çıkmayı belirlediler. Onlara da diyorum ki ‘sokaklardan uzak durun’. Esasen biz sokakları da iyi biliriz. Bu süreçleri de tecrübe etmiş bir hareketin mensuplarıyız. Ancak illa ki sokak diyorsanız, emin olun ki bu millet ve bu gençlik size sokakları da sandıkları da dar etmesini bilir.”