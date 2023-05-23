  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ümit Özdağ sazan sarmalında mı? Gültekin Uysal: Bu mevzu görüşülmedi!

Korkunç istatistik! O ülkede: Günde onlarca çocuk cinsel şiddete maruz kalıyor! Film değil gerçek, yeniden hortladı

Kılıçdaroğlu'nun kimden talimat aldığını açıkladı

Galatasaray'dan Icardi bombası

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş uyardı: Altın, dolar, euro biriktirenler o tarihe dikkat! Yeni tahmin geldi

Ümit Özdağ 6'lı masayı dağıttı! İşte kararın yarına ertelenmesinin gerçek nedeni

Özdağ'ın sözleri yeniden gündemde! 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Youtube yayınında PKK sorusuna hiç utanmadan verdiği cevap gündem oldu

‘Erdoğan yapacak dediler’ kendileri yapmaya başladı! Davutoğlu’nun iddiaları elinde patladı

Yürekler ağza geldi! 5 asker yaralandı
Siyaset Mustafa Destici: PKK ve FETÖ'nün desteğiyle kazanmayı düşlüyorlar
Siyaset

Mustafa Destici: PKK ve FETÖ'nün desteğiyle kazanmayı düşlüyorlar

Yeniakit Publisher
2023-05-23 20:18:00 -
Mustafa Destici: PKK ve FETÖ'nün desteğiyle kazanmayı düşlüyorlar

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 'ABD'nin desteğiyle seçim kazanmayı istiyorlar. İngiltere'nin desteğiyle seçim kazanmayı düşlüyorlar. PKK'nın desteğiyle, FETÖ'nün desteğiyle seçim kazanmayı düşlüyorlar.' ifadelerini kullandı.

Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu ve onunla şehadete yürüyen dava arkadaşlarını anarak onların hukukunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

"PKK eşittir HDP mi? Bunu Akşener söyledi"

Destici, Millet İttifakı'nın masasında yedinci ortak olarak PKK'nın siyasi şubesi HDP'nin de olduğunu ve bu ittifakın adayının seçimlerde 44,5 oy aldığını aktararak şunları kaydetti:

"Aslında çok aldı. Açık açık adam, 'Ben gelirsem özerkliği getireceğim ve bu ülkenin bir kısmını HDP'ye özerk bölge olarak vereceğim. Ben gelirsem Suriye'nin kuzeyinde ABD destekli emperyalistlerin desteklediği bir terör devletinin kuruluşuna göz yumacağım, müsaade edeceğim çünkü YPG terör örgütü değil' dedi. Buradan soruyorum PKK eşittir HDP mi? Bunu Akşener söyledi ama sonra Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yle yani PKK'yla görüştü, sesini çıkarabildi mi? Çıkarmadı. Neden? Çünkü özde milliyetçi değil, sözde milliyetçi, çakma milliyetçi, fason milliyetçi."

Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yle görüştükten sonra herhangi bir şey açıklamadığını, daha sonra televizyonlarda "Demirtaş dahil bütün tutukları çıkaracağım" dediğini aktararak "Sonra Sırrı Sakık, 'Ey Kılıçdaroğlu, kapalı kapılar arkasında verdiğin sözleri açıkla. Bir tanesini açıkladı.' dedi. Meğer orada İmralı canisi, 40 bin insanın katili, binlerce askerin, polisin katili Abdullah Öcalan'a da serbestlik demiş. Bunu Sırrı Sakık açıkladı. Bütün bunlardan sonra Diyarbakır HDP milletvekili adayı ki şu anda ne yazık ki milletvekili oldu, '15 Mayıs'ta özerkliği de alacağız, Türk ordusundan Afrin'i de alacağız' dedi. Kılıçdaroğlu'na güvenerek söyledi." ifadelerini kullandı.

Sivas başta olmak üzere tüm Türkiye'nin, özerklik heveslilerine, terör devleti kurma amacı güdenlere, askerin, polisin kundaktaki bebeğin, öğretmenin, şantiyede ailesinin rızkı için çalışan işçinin katillerini hapisten çıkarmayı düşünenlere 14 Mayıs'ta bir tokat attığını belirten Destici, bunun esaslısının 28 Mayıs'ta atılacağını vurguladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Destici, pazar günü yapılacak seçimlerde Sivas'tan yüzde 90 oy beklediğini ifade ederek halen terörle mücadelenin en iyi yapıldığı dönemin yaşandığını, bunun için Cumhur İttifakı'nın yanında olduklarını söyledi.

"Elbette ki sığınmacıları göndereceğiz ama Stalin kafasıyla değil, faşist kafayla değil"

4 Eylül 1919'da mandacılığı savunanların temsilcilerinin bugün 7'li masada olduğunu ileri süren Destici, şöyle devam etti:

"ABD'nin desteğiyle seçim kazanmayı istiyorlar. İngiltere'nin desteğiyle seçim kazanmayı düşlüyorlar. PKK'nın desteğiyle, FETÖ'nün desteğiyle seçim kazanmayı düşlüyorlar ama bu millet, bu aziz ve necip Türk milleti, buna müsaade etmeyecek. Biz Kürt'üyle, Türkmen'iyle, Çerkes'iyle, Boşnak'ıyla, Alevi'siyle, Sünni'siyle büyük bir milletiz. Devletimizin varlığı, ülkemizin bütünlüğü, milletimizin istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda asla partim demeyiz, asla şahsım demeyiz. Demedik, demeyeceğiz. Hep devletimiz, hep ülkemiz, hep milletimiz diyeceğiz. Elbette ki sığınmacıları göndereceğiz ama Stalin kafasıyla değil, faşist kafayla değil. Cumhur İttifakı olarak biz de geri göndereceğiz ama insani olarak ve bu toprakların mayasına uygun olarak göndereceğiz."

Destici, herkesi pazar günü yapılacak seçimlerde sandığa giderek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye davet etti.

Destici'den flaş açıklama: Herkes ittifak kurabilir ama kimse bunu yapamaz
Destici'den flaş açıklama: Herkes ittifak kurabilir ama kimse bunu yapamaz

Siyaset

Destici'den flaş açıklama: Herkes ittifak kurabilir ama kimse bunu yapamaz

Meral Akşener Türk milliyetçisi değildir" target="_blank">
Mustafa Destici net konuştu: Meral Akşener Türk milliyetçisi değildir
Mustafa Destici net konuştu: Meral Akşener Türk milliyetçisi değildir

Siyaset

Mustafa Destici net konuştu: Meral Akşener Türk milliyetçisi değildir

Mustafa Destici'den Muharrem İnce açıklaması
Mustafa Destici'den Muharrem İnce açıklaması

Siyaset

Mustafa Destici'den Muharrem İnce açıklaması

Destici'den PKK açıklaması: 14 Mayıs'ı bekliyorlar
Destici'den PKK açıklaması: 14 Mayıs'ı bekliyorlar

Gündem

Destici'den PKK açıklaması: 14 Mayıs'ı bekliyorlar

Mustafa Destici Meclis'e girebildi mi? Belli oldu
Mustafa Destici Meclis'e girebildi mi? Belli oldu

Siyaset

Mustafa Destici Meclis'e girebildi mi? Belli oldu

Mustafa Destici'den seçimlere ilişkin açıklama
Mustafa Destici'den seçimlere ilişkin açıklama

Siyaset

Mustafa Destici'den seçimlere ilişkin açıklama

Mustafa Destici'den Sinan Oğan açıklaması!
Mustafa Destici'den Sinan Oğan açıklaması!

Siyaset

Mustafa Destici'den Sinan Oğan açıklaması!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23