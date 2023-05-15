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Siyaset Mustafa Destici Meclis'e girebildi mi? Belli oldu
Siyaset

Mustafa Destici Meclis'e girebildi mi? Belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-15 02:13:00 -
Mustafa Destici Meclis'e girebildi mi? Belli oldu

Cumhur İttifakı çatısı altında ayrı listeyle seçime giren BBP'nin Genel Başkanı Mustafa Destici'nin milletvekili olarak Meclis'e giremediği öğrenildi.

28. Dönem Milletvekili seçiminde, Anadolu Ajansı'nın verilerine göre İstanbul 1. Bölge'de AK Parti 14, CHP 12, İYİ Parti 3, Yeşil Sol Parti 2, MHP 2 ve TİP 1 milletvekili çıkardı.

Seçime Cumhur İttifakı çatısı altında ayrı listeyle giren Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ise aday olduğu İstanbul 1. Bölge'de yüzde 1 oy aldı ve tam sonuçlanmayan verilere göre Meclis dışında kaldığı belirtildi.

BBP, İstanbul 1. Bölge'de toplam 33 bin 539 bin oy alabildi.

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