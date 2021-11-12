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Siyaset Mustafa Destici karantinaya alındı!
Siyaset

Mustafa Destici karantinaya alındı!

Özel kalem müdürünün COVID-19 testi pozitif çıkan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2021-11-12 15:48:00 -
Mustafa Destici karantinaya alındı!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, özel kalem müdürünün COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine, tedbir amaçlı olarak 5 gün karantinaya alındı.

Partiden yapılan açıklamada, tetkik ve muayeneler sonucu, COVID-19 tedbirleri kapsamında Genel Başkan Destici için 5 gün takip amaçlı karantina süreci uygulanmasına karar verildiği ve cumartesi günü yapılacak Kayseri ve Malatya il istişare toplantıları ile pazar günkü Sivas İl Kongresi'nin iptal edildiği duyuruldu.

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