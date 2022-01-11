Mustafa Destici: HDP meclisten defedilmeli

Adıyaman kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 29 Nisan 2017'de düzenlenen operasyonda öldürülen terör örgütü PKK mensubu Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora'nın, HDP vekili Semra Güzel ile yakın ilişkisini gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Güzel, öldürülen teröristle sevgili değil sözlü olduğunu açıklayarak fotoğrafları doğruladı.

HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezlekeyle ilgili prosedür Adalet Bakanlığınca tamamlanarak TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Söz konusu gelişmeleri Meclis'te düzenlediği basın toplantısında değerlendiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bu görüntünün başkaları için bir sürpriz olabileceğini ancak kendileri için olmadığını belirtti.

HDP'nin PKK'nın bir uzantısı olduğunu her zaman dile getirdiklerine işaret eden Destici, "Konunun magazin kısmının herhangi bir yerinde değiliz. Öncelikle söz konusu şahsın, dokunulmazlığının ivedilikle kaldırılıp yargılanmasının önemini bir kere daha vurguluyorum. Fezlekesi gelmeli, dokunulmazlığı kaldırılmalı ve yargıya gönderilmelidir. HDP'li diğer milletvekillerin de fezlekeleri görüşülüp dosyaları yargıya taşınmalıdır. Yargıda hesap vermeyecekler de nerede hesap verecekler?" sorusunu yöneltti.

"HDP meclisten defedilmelidir"

Türkiye'nin en önemli ve öncelikli meselelerinden birinin HDP’nin hukuki, siyasi ve vicdani boyutlarıyla değerlendirilmesi olduğunu savunan Destici, şunları kaydetti:

"Terör örgütüyle doğrudan bağlantıları sayısız olayla ispatlanmış ve bu durum kendileri tarafından da inkar edilmeyen bir siyasi partinin, varlığını ve faaliyetlerini sürdürmesi öncelikle Anayasamız ve ceza kanunlarımıza, sonrasında uluslararası hukuka aykırı bir durum doğurmaktadır. TBMM'de ülkemizin dış politikada yaşadığı tüm ihtilaflarda düşmanlarının tezlerini destekleyen, onların gönüllü lobi hücresi olan, bunun yanı sıra faaliyetleri Hazineden verilen payla desteklenen bir siyasi parti yer almaktadır. Bunun gelişmiş herhangi bir ülkede hiçbir örneği yoktur. HDP, milli güvenlik meselesi haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, içine düşürüldüğü bu akıl dışı, mantık dışı problemi bir an önce çözmek mecburiyetindedir. HDP, Meclis'ten defedilmelidir. Devletin varlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü hedef alan, ülkemizde on binerce cinayetin sorumlusu bir terör örgütünün sözcülüğünü yapan bir siyasi partinin varlığı kamu vicdanını son derece rahatsız etmektedir."

HDP'nin, Semra Güzel'e kurumsal destek verdiğini belirten Destici, bu durumun HDP'nin, geçmişten bugüne terör örgütleriyle ve terörle iç içe olma durumuna verilmiş desteğin sayısız örneklerinden biri olduğunu söyledi.