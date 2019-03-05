0553 313 94 23

Mustafa Denizli'nin sağlık durumu

- Kasımpaşa Kulübünün açıklamasından:"Kontrol amaçlı olarak hastaneye giden hocamızın sağlık durumu iyidir. Teknik direktörümüz Mustafa Denizli, ilk antrenmanda takımımızın başında yer alacaktır"

05 Mart 2019 Salı 13:17
Mustafa Denizli'nin sağlık durumu


İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında dün oynanan Trabzonspor müsabakasının devre arasında rahatsızlanan ve ikinci yarıya çıkmayan teknik direktörleri Mustafa Denizli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Denizli, Trabzonspor maçının devre arasında hafif bir rahatsızlık geçirmiştir. Doktorların tavsiyesi üzerine kontrol amaçlı olarak hastaneye giden hocamızın sağlık durumu iyidir. Teknik direktörümüz Mustafa Denizli, ilk antrenmanda takımımızın başında yer alacaktır." denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:17
  1. Futbol
  2. Kasımpaşa
  3. Mustafa Denizli
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Filistinli öğrenciler, Rektör Karakaya’yı ziyaret etti
    1. Filistinli öğrenciler, Rektör..
    2. Bilecik’e 15’inci akıllı durak..
    3. Ünlüler çocuklar için Mardin’de el ele
    4. Aydın’ın sultanları tarih yazmak için..
    5. Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz..
    6. Malezya Uluslararası Ceza Mahkemesine..
    7. Kiraladıkları evlerde uyuşturucu..
    8. Ruhsar Pekcan açıkladı! Haftaya başlıyor
    9. Şahinler Holding’den tenise 50 milyon..
    10. Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci:..
    11. Talat Papatya’dan sağduyu çağrısı
    12. "Güzide kulübümden bu şekilde..
    13. "Önce ahlakı egemen kılacağız"
    14. ABD'den Lübnan'a sürpriz ziyaret
    15. Avustralya'daki yangınlar
    16. Amedspor'dan jiletli futbolcu hakkında..
    17. Kredi çekmek için bankaya giden adama..
    18. MHP Genel Başkanı Bahçeli:..
    19. Trafik kazasında hayatını kaybeden..
    20. FETÖ'nün "mahrem imamları" davası
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar