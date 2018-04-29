Mustafa Denizli'den derbi değerlendirmesi: Galatasaray bir adım önde

YARIŞIN İÇİNDE

F.Bahçe, Kasımpaşa’yı geçince bugün derbinin berabere bitmesini, Başakşehir’in de yenilmesini veya en azından berabere kalmasını bekliyor. Öyle olsun ki Kasımpaşa galibiyeti anlam kazansın. F.Bahçe dün zorlandı ama neticede kendini yarışın içinde; hatta belki bugün tam içeresinde bulacağı sonuçlarla karşı karşıya bulacak

ŞANSI HALA UZAK

Ama nereden bakarsan bak, yine de rakiplerinin alacağı sonuca kilitlendiler. F.Bahçe’nin karar verici durumda olmadığı kesin. Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansı bugünkü sonuçlardan sonra kuvvetle sürebilir ama şampiyonluk şansı hâlâ uzak.

ÇOK FARKLI OLUR

Bu derbi, ligin ilk yarısındakinden duygu anlamında da hissetme anlamında da doğal olarak çok farklı olur. İlk devredekinin çok dışında bir atmosfer olur ve farklı bir hava yaşanır. Çünkü ilk yarıda oynanan derbiler, hiçbir zaman lig şampiyonluğunda etkili olmamıştır ve bu da doğaldır.

RAHAT OLAMAZLAR

Geçmişteki sonuçlar ne olursa olsun, bu maçta iki takımın da rahat olması mümkün değil. Rahat olmak için herhangi birinin şampiyonlukla ilgisinin olmaması gerekir. Halbuki bu öyle bir maç değil. Üstelik sadece kendilerini değil, ilk dördü ilgilendiren bir derbi. F.Bahçe ve Başakşehir’in de gözü kulağı bu derbide olacak ikisi de kazanırlarsa...

ÖNLEM ALMAK ZORUNDA

İki teknik adam da hem bildiğini okumak zorunda hem de önlem almak zorunda. Onun dışında hiçbir şey olamaz. Şenol Hoca da, Fatih Hoca da birbirlerinin neler yapabileceğini karşılıklı olarak tahmin edebilecek hocalar.

AVANTAJI ORTADAN KALDIRIP...

Birbirlerinin nerede avantajlı duruma geçebileceğini ikisi de biliyor ve dolayısıyla ona göre hareket edeceklerdir. Bugün ikisinin de derdi rakibinin avantajlarını ortadan kaldırıp, üstünlük sağlamak olacaktır.

TRİBÜNLER AVANTAJ

Galatasaray, evinde bir tek Fenerbahçe’ye 1 puan kaybetti. Takımıyla müthiş bütünleşen bir taraftar kitlesi var. Onu bu akşam da yaşar mı, bilemiyoruz. Ancak daha önce defalarca yaşadığını biliyoruz. Bu akşam da bunu kullanmak isteyecektir. Tribünler tartışılmaz en büyük avantaj, tartışması yok bunun.

G.SARAY BİR ADIM ÖNDE

Yarışta sadece iki takım olsaydı G.Saray’a bu akşam beraberlik de yeterdi. Ama öyle değil. Kazanma mecburiyeti hem avantaj hem dezavantaj. Beşiktaş’ın yaşadığı kupa derbisinin getirdiği bir psikolojik durum var. Bu da G.Saray için bir avantaj olabilir. Defansif olarak, G.Saray bir adım önde bulunuyor.

KENARLARDA AVANTAJLI

Nereden bakarsan bak, Beşiktaş’ın kazanmaktan başka kendini öne taşıyacak bir skoru yok. Az önce de bahsettiğimiz gibi, kupa derbisinde yaşananların getirdiği psikolojik sonuçlar bir dezavantaj olabilir Beşiktaş için. Diğer yandan takıma baktığımız zaman ofansif manada orta sahada daha avantajlı görünüyor. Kenarlarda da Beşiktaş, G.Saray’a göre avantajlı gözüküyor

NET BELİRLEYİCİ

Derbide kanat oyuncularının performansları skor üzerinde net şekilde belirleyici olacak. Quaresma-Babel ile Nagatomo- Mariano arasında, Feghouli-Rodrigues ile de Adriano-Gökhan Gönül hattı arasında müthiş bir mücadele izleyeceğiz.

GOMIS VE TALISCA...

Derbide, iki takımın da kenar oyuncularının performanslarına bağlı olarak, G.Saray’da Gomis’in, Beşiktaş’ta da Talisca ’nın ön plana çıkabileceğini düşünüyorum.

BERABERLİĞE OYNATIR MI?

Dediğimiz gibi, Beşiktaş, her türlü kazanmak zorunda. Çünkü ikili averajda Başakşehir önde. Şayet Başakşehir kazanamazsa G.Saray için beraberlik avantajı da ortaya çıkar. Bu durumda Fatih Hoca, beraberliğe oynayabilir mi? Buna net cevap veremezsin. Büyük takımlar, çok kısa bir süre için skoru korumaya çalışabilir ama bunu 90 dakikaya yayamaz.

FARKLI BİR DERBİ İZLETEBİLİR

Yine de beraberlik psikolojisi oluşur mu, zannetmiyorum. Ama futbolcu da içinde bu duyguyu hisseder ilk dakikadan itibaren. Belki beraberliğin yaraması, tribündeki desteği dahi etkileyebilir. Futbol olarak iyi bir şey bekliyorsak öncesinde Başakşehir’in alacağı sonuç da önemli. Başakşehir’in galip gelmesi mükemmel bir derbi, beraberliği ise farklı bir derbi izletebilir.

G.SARAY ŞAMPİYON OLUR

Başakşehir, Ankara’da Osmanlıspor’u mağlup eder ve Beşiktaş da Galatasaray’ı yenerse bu durumda Başakşehir için önemli bir avantaj sağlayacaktır. Ancak derbiyi Galatasaray kazanırsa lig biter. Galatasaray şampiyon olur...

TAM BİR CAN PAZARI

Osmanlı, Başakşehir’in puan kaybedebileceği son maç. Başakşehir’in bu dönemdeki en zor maçı. Ama Başakşehir, deplasmanda daha rahat oynuyor. Daha fazla alan buluyor. Başakşehir kazanırsa derbide ne sonuç çıkarsa çıksın, bir rakibi eksilecek ve büyük avantaj kazanacak. Osmanlı kaybederse çok sıkıntı yaşar. Bu hafta iki takım şampiyonluk yarışından çekilebilir ve biri de lige veda edebilir. Tam can pazarı.

Kaynak:Sporx