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Mustafa Denizli Süper Lig ekibiyle anlaştı mı? Açıklama geldi

Teknik direktör Mustafa Denizli Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor ile anlaştığına dair çıkan haberlere cevap verdi.

18 Eylül 2018 Salı 02:16
Mustafa Denizli Süper Lig ekibiyle anlaştı mı? Açıklama geldi

Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olan Akhisarspor'da teknik direktör Safet Susic ile yollar ayrıldı. Yeşil siyahlı ekibin teknik direktörlük konusunda Mustafa Denizli ile anlaştığı iddia edilmişti.

TRT Spor'a konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mustafa Denizli, Akhisarspor ile anlaşmadığını ve bu yönde çıkan haberlerin doğru olmadığını ifade ederek, "Akhisar ile bir anlaşma yapmış değilim. Böyle bir şeyin olmadığını söyleyebilirim" dedi.

Sezon başında Safet Susic ile anlaşyan Akhisarspor, ligde oynadığı 5 maçta istediği sonuçları alamamış ve oynadığı 5 maçta 2 puan toplayabilmişti.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 02:16
  1. Ankara
  2. Mustafa Denizli
  3. Süper Lig
  4. Akhisarspor
  5. Teknik direktör

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