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Mustafa Denizli sağlık durumu son dakika nasıl? | Mustafa Denizli son durum nedir?

Süper Lig’in 24. haftası Kasımpaşa – Trabzonspor maçının devre arasında taraftarları üzen bir hadise yaşandı. Kasımpaşa teknik direktörü Mustafa Denizli rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Peki Mustafa Denizli neden hastaneye kaldırıldı? Mustafa Denizli sağlık durumu son dakika nasıl? Mustafa Denizli son durum nedir? Mustafa Denizli kimdir? Mustafa Denizli nereli ve kaç yaşında?

05 Mart 2019 Salı 09:37
Mustafa Denizli sağlık durumu son dakika nasıl? | Mustafa Denizli son durum nedir?

Süper Lig’in 24. haftası Kasımpaşa – Trabzonspor maçının devre arasında taraftarları üzen bir hadise yaşandı. Kasımpaşa teknik direktörü Mustafa Denizli rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Peki Mustafa Denizli neden hastaneye kaldırıldı? Mustafa Denizli sağlık durumu son dakika nasıl? Mustafa Denizli son durum nedir? Mustafa Denizli kimdir? Mustafa Denizli nereli ve kaç yaşında?

Kasımpaşa teknik direktörü Mustafa Denizli, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile yaptıkları maçın devre arasında rahatsızlandı. Lacivert-beyazlıların sahasında Trabzonspor ile yaptığı maçın devre arasında rahatsızlık yaşayan Denizli, ikinci yarıda görev yapamadı. Tansiyonunun düştüğü öğrenilen deneyimli teknik adam, ikinci yarıda yedek kulübesinde yer almadı. İkinci yarıda Kasımpaşa'nın başında antrenör Sarp Yiğit sahaya çıktı.

Mustafa Denizli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili TRT Sport'a açıklamalarda bulunan Denizli, "Doktor bana tansiyonumun yüksek çıktığını söyledi. Her maçta tansiyonum yüksek çıkıyor zaten. Tedbir alınması gerektiğini söylediler. Geri çeviremedim." ifadesini kullandı.

Mustafa Denizli kimdir?

Mustafa Denizli, 10 Kasım 1949 tarihinde Alaçatı, İzmir'de dünyaya geldi.

Futbola 1962 senesinde Altay altyapısında başalyan Denizli, ilk profesyonel sözleşmesini de senesinde Altay ile imzaladı.

1967-1983 yılları arasında forma giydiği Altay'da 1967 ve 1980 senelerinde olmak üzere iki Türkiye Kupası kazanan Denizli, bu süre zarfında forma şansı bulduğu 386 maçta tam 121 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

1983 senesinde Galatasaray'a transfer olan Denizli, burada sadece 1 sezon forma giydi ve 15 maçta attığı 3 golle takımına katkıda bulundu.

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra 1984 senesinde teknik direktörlüğe başlayan Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı takımlar sırasıyla;

1987-1989: Galatasaray

1989-1990: Alemannia Aachen (Almanya)

1990-1992: Galatasaray 

1994-1996: Kocaelispor

1996-2000: Türkiye

2000-2002: Fenerbahçe

2003-2004: Manisaspor

2004-2006: PAS (İran) 

2006-2007: Persepolis (İran)

2008-2010: Beşiktaş

2011-2012: Persepolis

2013: Çaykur Rizespor

2013-2014: Hazar Lenkeran (Azerbaycan)

2015-2016: Galatasaray

2017: Eskişehirspor

Teknik direktörlük başarıları:

A Milli Türkiye Futbol Takımı 

Avrupa Futbol Şampiyonası Çeyrek final (1kere): 2000 

Galatasaray (4 Kupa)

Süper Lig (1): 1988 İkincilik (1): 1991 

Türkiye Süper Kupası (2): 1988, 1991

Türkiye Kupası (1): 1991

Şampiyon Kulüpler Kupası Yarı final (1): 1989

UEFA Kupa Galipleri Kupası Çeyrek final (1): 1992

Fenerbahçe (1 Kupa)

Süper Lig (1): 2001

Beşiktaş (2 Kupa)

Süper Lig (1): 2009

Türkiye Kupası (1): 2009

Pas

İran Pro Ligi İkincilik (1): 2006 

AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final (1): 2005

Persepolis

Hafzi Kupası Finalist (1): 2006

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 09:37
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. Manisa
  4. Kocaeli
  5. İzmir
  6. Eskişehir
  7. Mustafa Denizli sağlık durumu son dakika nasıl?
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