Mustafa Denizli sağlık durumu son dakika nasıl? | Mustafa Denizli son durum nedir?
Süper Lig’in 24. haftası Kasımpaşa – Trabzonspor maçının devre arasında taraftarları üzen bir hadise yaşandı. Kasımpaşa teknik direktörü Mustafa Denizli rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Peki Mustafa Denizli neden hastaneye kaldırıldı? Mustafa Denizli sağlık durumu son dakika nasıl? Mustafa Denizli son durum nedir? Mustafa Denizli kimdir? Mustafa Denizli nereli ve kaç yaşında?05 Mart 2019 Salı 09:37
Süper Lig’in 24. haftası Kasımpaşa – Trabzonspor maçının devre arasında taraftarları üzen bir hadise yaşandı. Kasımpaşa teknik direktörü Mustafa Denizli rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Peki Mustafa Denizli neden hastaneye kaldırıldı? Mustafa Denizli sağlık durumu son dakika nasıl? Mustafa Denizli son durum nedir? Mustafa Denizli kimdir? Mustafa Denizli nereli ve kaç yaşında?
Kasımpaşa teknik direktörü Mustafa Denizli, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile yaptıkları maçın devre arasında rahatsızlandı. Lacivert-beyazlıların sahasında Trabzonspor ile yaptığı maçın devre arasında rahatsızlık yaşayan Denizli, ikinci yarıda görev yapamadı. Tansiyonunun düştüğü öğrenilen deneyimli teknik adam, ikinci yarıda yedek kulübesinde yer almadı. İkinci yarıda Kasımpaşa'nın başında antrenör Sarp Yiğit sahaya çıktı.
Mustafa Denizli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili TRT Sport'a açıklamalarda bulunan Denizli, "Doktor bana tansiyonumun yüksek çıktığını söyledi. Her maçta tansiyonum yüksek çıkıyor zaten. Tedbir alınması gerektiğini söylediler. Geri çeviremedim." ifadesini kullandı.
Mustafa Denizli kimdir?
Mustafa Denizli, 10 Kasım 1949 tarihinde Alaçatı, İzmir'de dünyaya geldi.
Futbola 1962 senesinde Altay altyapısında başalyan Denizli, ilk profesyonel sözleşmesini de senesinde Altay ile imzaladı.
1967-1983 yılları arasında forma giydiği Altay'da 1967 ve 1980 senelerinde olmak üzere iki Türkiye Kupası kazanan Denizli, bu süre zarfında forma şansı bulduğu 386 maçta tam 121 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.
1983 senesinde Galatasaray'a transfer olan Denizli, burada sadece 1 sezon forma giydi ve 15 maçta attığı 3 golle takımına katkıda bulundu.
Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra 1984 senesinde teknik direktörlüğe başlayan Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı takımlar sırasıyla;
1987-1989: Galatasaray
1989-1990: Alemannia Aachen (Almanya)
1990-1992: Galatasaray
1994-1996: Kocaelispor
1996-2000: Türkiye
2000-2002: Fenerbahçe
2003-2004: Manisaspor
2004-2006: PAS (İran)
2006-2007: Persepolis (İran)
2008-2010: Beşiktaş
2011-2012: Persepolis
2013: Çaykur Rizespor
2013-2014: Hazar Lenkeran (Azerbaycan)
2015-2016: Galatasaray
2017: Eskişehirspor
Teknik direktörlük başarıları:
A Milli Türkiye Futbol Takımı
Avrupa Futbol Şampiyonası Çeyrek final (1kere): 2000
Galatasaray (4 Kupa)
Süper Lig (1): 1988 İkincilik (1): 1991
Türkiye Süper Kupası (2): 1988, 1991
Türkiye Kupası (1): 1991
Şampiyon Kulüpler Kupası Yarı final (1): 1989
UEFA Kupa Galipleri Kupası Çeyrek final (1): 1992
Fenerbahçe (1 Kupa)
Süper Lig (1): 2001
Beşiktaş (2 Kupa)
Süper Lig (1): 2009
Türkiye Kupası (1): 2009
Pas
İran Pro Ligi İkincilik (1): 2006
AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final (1): 2005
Persepolis
Hafzi Kupası Finalist (1): 2006
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