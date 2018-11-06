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Mustafa Denizli: Arkasında kedi gibiydim

Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli açıklamalarda bulundu. Deniz, "Ben Galatasaray'da Derwall'in yardımcısıydım. Onun arkasında kedi gibiydim." dedi.

06 Kasım 2018 Salı 16:41
Mustafa Denizli: Arkasında kedi gibiydim

Kasımpaşa'da Kemal Özdeş yerine teknik direktörlüğe getirilen Mustafa Denizli basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam Kasımpaşa'ya iyi bir futbol oynamak istediğini belirterek, "Gayet tabi kazanmayı düşünüyorduk. Ancak golle ilgili hiçbir teknik adamın düşüncesi olmaz. Yani takımının gol pozisyonu üretmesi, kollektif oyunu, organizasyon sonucu goller bulması bizim adımıza çok önemli. Ama Türkiye Ligleri'ne baktığımızda geçen yıl en fazla gol atılan ligiydi, bu sene o hüviyetini kaybetti. Bizim felsefemiz şu: İyi futbol oynamak" ifadelerini kullandı.

"Teknik adamlık öğrenilen bir meslektir"

Yıllar önce futbolculuktan sonra teknik adamlığa geçisindeki püf noktayı da açıklayan tecrübeli teknik adam; "Ben Galatasaray'da Derwall'in yardımcısıydım. Onun arkasında kedi gibiydim. Hocam ne yapıyor? Bunu nasıl kullandı? O gelip bana gel sen otur, şunları şunları yap demedi. Onlar zaten benim görevim, yapacağım. Yani 'teknik adamlık öğretilen değil, öğrenilen bir meslektir'. Burada vizyonu, hedefi olan, başarmak isteyen bunları iyi kullandığı zaman başarılı olabilir" dedi.

"Teknik adamın yerlisi yabancısı olmaz"

Bir takımın başına teknik direktör getirilirken isabetli kararlar alınması gerektiğini vurgulayan Mustafa Denizli, "Bakın teknik adamın yerlisi yabancısı olmaz. İyisi vardır veya yeterli olmayanı vardır. Burada da bulabilirsiniz dışarıdan da. Dolayısıyla bu tercihleri yaparken teknik adam konusunda isabetli kararlar verdiğiniz zaman ister dışarıdan olsun, ister içeriden olsun, başarı yolunda ilk adımı doğru atmış olabilirsiniz" dedi.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 16:41
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