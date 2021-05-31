Mustafa Demirkan Hoca’ya destek yağıyor

Oğuzhan Gültekin Ankara

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde gerçekleştirilen İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni’nde yaptığı dua esnasında Bakara Suresi 114’üncü ayetten örnek veren Mustafa Demirkan hocayı hedef tahtasına oturtan solaklar eskiden kurdukları İstiklal Mahkemeleri’nin özlemi ile yanıp tutuşuyor.

Demirkan Hocanın okuduğu ayet ile Atatürk’e lânet okunduğunu ileri süren Kemalistler, hocayı linç ederken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de aynı yalana sığınıp 633 sayılı Diyanet İşleri Kanununu kasten ihlal ettiği iftirasıyla hoca hakkında şikayet dilekçesi verdi. Demirkan hocaya atılan iftiralara sessiz kalmayan vatandaşlar sosyal medyada, #MustafaDemirkanYalnızDeğildir başlığı altında bir araya gelirken, ilahiyatçıla da Akit aracılığıyla hocaya destek verdiler.

Bu millet sahip çıkacak

Ayasofya’nın ibadete kapatılmasının bu ülkeye yapılmış en büyük ihanet olduğunu söyleyen Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı İlahiyatçı Mehmet Bayraktutar, “Hocamızı hedef tahtası haline getirenler, hakkında suç duyurusunda bulunanların işi gücü insanlarımızı ibadetten, dinden, camilerden, geçmişinden koparmaktır. Senelerdir bu doğrultuda hareket ediyorlar. Ayasofya’nın ibadete kapatılması millet iradesi dışında, başkalarının emirleri doğrultusunda gerçekleşmiştir. Bunlar hocamız hakkında atıp tutsalar ne olur, şikayetçi olsalar ne olur. Senelerdir milletin ibadetine, inancına, duygularına karşı gelip bunu laikliğe bağlayarak bu milleti dövenlerin, Mustafa Demirkan hocamız hakkında da güzel şeyler söylemeleri beklenemez. Ayasofya’nın ibadete açılması bu ülkenin bağımsızlığının sembolüdür. Aynı şekilde Taksim Camii de milletin iradesinin tecellisidir. Bu zihniyet Taksim Camii’nin yapımını da 40 sene engelledi. Taksim’de camii isteyenler en ağır şekilde cezalandırıldı. Bugün de bu tür bahanelerle yine milletimiz cezalandırılmak isteniyor. Mustafa Demirkan hocamız bu ülkenin en güzel evlatlarından bir tanesidir. Bu millet Mustafa hocamıza her zaman sahip çıkar” diyerek Demirkan hocayı hedef haline getirenlere tepki gösterdi.

Destekliyoruz

Bu tür saldırılara vatandaşların sessiz kalmadığı ifade eden Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir de, “Geçmişten bugüne kadar İslam inancına sahip nüfusa ithafen bu gibi söylemler her zaman oldu. Mustafa hocamıza saldıranlar kendi düşüncelerini, kendi ideolojilerini kirli bir şekilde ifade etmiştir. Kendisinden başkasını tanımayan bu zihniyet başkasının inancına ve ideolojisine saygı göstermekten acizdir. Bu söylemler artık Türkiye’de tutmuyor. Bu ideoloji artık Türkiye’de çürümüştür. Hocamıza yapılan bu saldırı eskiden başarılı olurdu ancak artık bu saldırılara karşı vatandaşlarımız tepkilerini birinci ağızdan ortaya koyarak karşı geliyorlar. Mustafa hocamızı sonuna kadar destekliyoruz” görüşünü dile getirdi.



