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Spor

Mustafa Cengiz’in sağlık durumu

Galatasaray Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz’in hastaneye kaldırılmasının ardından, kulüpten Cengiz’in sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 21:31:29 -
Mustafa Cengiz’in sağlık durumu

Galatasaray Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz’in hastaneye kaldırılmasının ardından, kulüpten Cengiz’in sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle bugün hastaneye yatırılmıştır. Gerekli tahlil ve tetkiklerin yapılmasının ardından rahatsızlığının korona virüs ile alakalı olmadığı tespit edilmiştir. Şu ana kadar kendisine iki ünite kan verilmiş olup, tedavisine hastanede devam edilmesine karar verilmiştir. Başkanımızın teşhis ve tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" denildi.

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