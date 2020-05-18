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Spor

Mustafa Cengiz'in ameliyatı sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama

Galatasaray'dan yapılan açıklamada kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in sabah saatlerinde başlayan ameliyatının başarılı bir şekilde tamamlandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 16:23:00 -
Mustafa Cengiz'in ameliyatı sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in bu sabah saatlerin başlayan ameliyatının sona erdiği açıklandı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Başkanımızın mide ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in, daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası olan mide ameliyatı Prof. Dr. Sayın Dursun Buğra tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, takip ve tedavisi devam etmektedir. Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Abdurrahim Albayrak'tan teşekkür

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ameliyata giren Prof. Dr. Dursun Buğra’ya teşekkür ederek, "Sevgili abicim Dursun Buğra’ya çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın hocam. Yüce Allah’ım senden razı olsun" dedi.

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