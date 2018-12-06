"Mustafa Cengiz'e haber vermememiz hataydı"





İSTANBUL (AA) - Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, daha önce yaptıkları açıklamayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e haber vermeden yayımlamalarının hata olduğunu ifade etti.

Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfının daha önce yayımladığı bildiri ve bu bildirinin ardından sarı-kırmızılı kulübün vakfın toplantılarına katılmama kararı almasıyla ilgili şunları kaydetti:

"Kulüpler Birliği Vakfı olarak yapmış olduğumuz en büyük hata veya yanlış, Sayın Mustafa Cengiz'e bunu intikal ettirmememizdir. O gün benim yurt dışında bir toplantım vardı. Aramızda bir iletişim kopukluğu oldu. Galatasaray Kulübü de bizim çok değer verdiğimiz, Kulüpler Birliği Vakfının bir üyesi. Onların da bu yanlış anlaşılmayı ortadan kaldıracağını düşünüyorum. Bizim niyetimiz sarihtir."

Galatasaray'ın toplantılara katılmama kararının büyütülecek bir durum olmadığını aktaran Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün katılmayabilir. Yarınki toplantıya da katılabilirler. Kulüpler Birliği Vakfının görevi, kulüplerin ortak menfaatidir. Biz de bunun üzerine hareket ediyoruz. Böyle kararlar alınması büyük camialar için kolay olabilir. Ligin kalitesinin yükseltilmesi için adaletli bir yönetim olması lazım. Eğer bir karar alınabiliyorsa bunun diğer Süper Lig kulüpleri için de geçerli olması lazım. Bugüne kadar böyle bir karar alınmamış. Bir daha da alınmasın. Eğer alınırsa bu ligde hakem kalmaz. Her maçtan sonra hakemi kamuoyu önünde cezalandırırsak Türk hakemlerine büyük zarar veririz."

Fikret Orman, Spor Toto Süper Lig'deki bazı kulüp başkanlarının "Bildiriye imza atmadık." şeklindeki açıklamaları hakkında ise "Toplantılarda bir imza olur. Toplantı olmadan yapılanlar, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı tarafından yürütülen işlerdir. Biz oy birliğiyle seçilmiş bir yönetimiz. Hiçbir kulüp başkanından imza istemedik. Biz, '17 kulüp bu metnin üzerinde mutabıktır' dedik. Metinde imza atmıştır diye bir ifade yoktur. Mevzuyu başka yere getirmek Türk futboluna fayda sağlamaz. Kulüpler Birliği Vakfının vazifesi, Süper Lig'in marka değerini yükseltmektir." şeklinde konuştu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile Kulüpler Birliği Vakfının açıklamasının ardından görüştüğünü ifade eden Orman, "Mustafa Cengiz, çok saygı duyduğum biri. Kendisini çok severim. Görünce konuşurum. Galatasaraylı yöneticileri de görüyorum. Onlar bizim ailemiz. Rekabetimiz sahada." değerlendirmesinde bulundu.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini de değerlendiren Fikret Orman, "VAR, doğru bir sistem. Fakat sistemi yöneten insanlar hata yapabiliyor. Teknoloji hata yapmaz. Araba dururken kaza yapmaz. Onu kullanan kaza yapıyor. VAR, hata yapma seviyesini aşağıya çeken bir sistem. Gayet de güzel gidiyor. VAR sisteminin arkasındayım." ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği Vakfının çalışmaları hakkında da bilgi veren Orman, "Gündemimizde, taraftar sayısının artırılması ile ilgili yaptırmış olduğumuz kamuoyu araştırması vardı. Onları tartıştık. Finansal fair play ile ilgili kulüplerin yapması gerekenleri tartıştık." şeklinde görüş belirtti.