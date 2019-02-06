Mustafa Cengiz'den Terim ailesine başsağlığı mesajı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, futbol takımı teknik direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Başkan Mustafa Cengiz'in, kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajında, "Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Türk spor tarihinin en kıymetli isimlerinden Fatih Terim hocamızın bugünlere gelmesini sağlayan Talat Terim, her zaman hayırla yad edilecektir. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, hocamız Fatih Terim'e ve Terim ailesinin tüm fertlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim." ifadeleri yer aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.