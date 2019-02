Mustafa Cengiz'den Terim ailesine başsağlığı mesajı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, futbol takımı teknik direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Mustafa Cengiz'in, kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajında, "Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Türk spor tarihinin en kıymetli isimlerinden Fatih Terim hocamızın bugünlere gelmesini sağlayan Talat Terim, her zaman hayırla yad edilecektir. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, hocamız Fatih Terim'e ve Terim ailesinin tüm fertlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim." ifadeleri yer aldı.