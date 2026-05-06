Polonya'da yangın faciası! Söndürme uçağı düştü

Polonya'da yangın faciası! Söndürme uçağı düştü

Polonya’da geniş bir alana yayılan orman yangını felakete dönüştü. Söndürme çalışmalarına katılan bir uçak düştü, pilot hayatını kaybetti. Alevlerin kontrol altına alınması için yoğun mücadele sürüyor.

Polonya’nın doğusundaki Solska Ormanı’nda çıkan yangın hızla yayılarak yüzlerce hektarlık alanı etkiledi. Yangına havadan müdahale sırasında bir söndürme uçağının düşmesiyle faciaya bir yenisi eklendi. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için ekiplerin aralıksız çalıştığını açıkladı.

Solska Ormanı’nda devam eden yangın 250 hektarlık alana yayılırken söndürme çalışmalarına katılan bir uçak düştü ve kazada pilot hayatını kaybetti.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, dün başlayan yangın, Polonya’nın doğusundaki Lublin bölgesi sınırlarında yer alan Bilgoraj ilçesine bağlı Kozaki köyü yakınlarındaki alanda devam ediyor.

Yangın, Polonya’nın en büyük orman komplekslerinden biri olan Solska Ormanı’nda yaklaşık 250 hektarlık alana yayıldı.

Polonya İçişleri Bakanı Marcin Kierwinski, yangının söndürülmesinde hava desteğinin kritik olacağını söyledi.

Kierwinski, operasyonların "en az bir gün daha" sürebileceğini vurguladı.

Polonya İtfaiye Teşkilatı Başkanı Wojciech Kruczek ise ekiplerin gece boyunca çalışmasının ardından değiştirildiğini ve diğer bölgelerden takviye ekiplerin geldiğini söyledi.

Kruczek, bir Black Hawk helikopteri, devlet orman hizmetlerine ait uçaklar ve ilave hava araçlarının gün içinde çalışmalara katılacağını ifade etti.

En yakın yerleşim yerlerinin yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta olduğunu bildiren yetkililer, dumanın bölge sakinleri için tehlike oluşturduğu konusunda uyarıda bulundu.

Yetkililer, en az 100 hektarlık alanın şimdiden zarar gördüğünü açıkladı.

Bu arada, operasyona katılan bir yangın söndürme uçağı düştü ve kazada pilot hayatını kaybetti.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

