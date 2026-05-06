BAE'nin 'can damarı' tehlikede!

BAE’nin Hürmüz’e alternatif olarak gördüğü Füceyre Limanı’na düzenlenen hava saldırısı, enerji güvenliğini sarstı. Kritik depolama tesislerinde çıkan büyük yangınlar sürerken, olay küresel petrol tedarik zincirinin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi.

Edinilen bilgilere göre, 4 Mayıs gecesi BAE hava sahasına yönelik yoğun balistik ve seyir füzesi dalgası hava savunma sistemleri tarafından büyük ölçüde engellendi. Ancak savunma ağını delmeyi başaran bir kamikaze insansız hava aracı (İHA), doğrudan Füceyre Limanı içindeki küresel yakıt devi Vitol ile bağlantılı stratejik depolama tesislerine isabet etti.

Patlamanın şiddetiyle başlayan ve günlerdir süren yangın tesislerde ağır yapısal hasara yol açarken, olayda üç Hindistan uyruklu tesis çalışanının ağır yaralandığı bildirildi. BAE makamları limandaki petrol yükleme ve transfer operasyonlarının güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Füceyre BAE İçin Neden Hayati Öneme Sahip?

Saldırının sıradan bir tesise değil, doğrudan Füceyre'ye yapılması, BAE yönetimi açısından salt bir altyapı hasarının ötesinde stratejik bir kuşatma tehdidi taşıyor. Füceyre Limanı'nın BAE için taşıdığı kritik önem şu üç ana başlıkta toplanıyor:

Hürmüz Boğazı Bypass Hattı (BAE'nin B Planı): Dünyanın en dar ve jeopolitik olarak en riskli su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın dışında, doğrudan Umman Körfezi'ne açılan Füceyre Limanı, BAE'nin can simidi konumunda. Olası bir bölgesel savaşta Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine kapanması halinde, BAE petrollerini dünya pazarlarına ulaştırabilecek yegane güvenli kapı burası.

ADCOP Boru Hattının Kalbi: Abu Dabi'nin devasa petrol yataklarından (Habşan) çıkarılan günlük ortalama 1.5 ila 1.8 milyon varil ham petrol, Habşan-Füceyre (ADCOP) boru hattı üzerinden doğrudan bu limana pompalanıyor. Bu hat, BAE'nin toplam petrol ihracatının yarısından fazlasını tek başına sırtlıyor.

Orta Doğu'nun En Büyük Deposu: 18 milyon metreküplük devasa kapasitesiyle Ortadoğu'nun en büyük, dünyanın ise ikinci büyük ticari petrol ve rafine ürün depolama merkezi olan Füceyre; ADNOC, Vopak ve Vitol gibi devlerin küresel operasyon üssü olarak işlev görüyor.

Ekonomik Fatura ve Piyasaya Etkisi

Liman operasyonlarının sekteye uğraması, halihazırda bölgesel gerilimlerle sarsılan denizcilik ve enerji sektörlerinde anında reaksiyon buldu. Gemi sigorta şirketleri, bölgedeki savaş riskini gerekçe göstererek primleri gemi değerinin yüzde 5'i (sefer başına yaklaşık 7.5 milyon dolar) seviyelerine kadar yükseltti.

Hürmüz Boğazı'ndaki fiili blokajın yanı sıra alternatif güzergah olan Füceyre'nin de hedef alınması, OPEC'in en büyük üçüncü üreticisi olan BAE'yi günlük petrol üretimini kısmak veya depolama kapasitelerinin dolması riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Bölgesel Krizde Karşılıklı Suçlamalar

Saldırının sorumluluğu bölgesel diplomaside yeni bir fay hattı yarattı. BAE yönetimi, operasyonu "İran kaynaklı terörist bir saldırı" olarak nitelendirip kınarken; İran cephesi resmi sorumluluğu üstlenmekten kaçınıyor. Geçtiğimiz aylarda İran'ın üst düzey isimleri, BAE'ye yönelik benzer sivil altyapı saldırılarını İsrail'in bölge ülkeleri arasına nifak sokmak için kurguladığı "sahte bayrak" (false flag) operasyonları olarak nitelendirmişti.

Füceyre semalarından yükselen dumanlar, Körfez'deki enerji savaşının artık doğrudan devletlerin ekonomik şah damarlarını hedef alan yeni ve çok daha yıkıcı bir evreye geçtiğine işaret ediyor.