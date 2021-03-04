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Spor Mustafa Cengiz’den istifa çağrısı
Spor

Mustafa Cengiz’den istifa çağrısı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ankaragücü'ne 2-1 yenildikleri maç sonrası hakemlere sert tepki gösterid. Cengiz MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya istifa çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 04:15:00 -
Mustafa Cengiz’den istifa çağrısı

Lig sonuncusu Ankaragücü'ne kaybedilen 3 puan sonrasında Galatasaray'da tepkiler çığ gibi büyüyor. Hakem kararlarına sert bir şekilde eleştiren Arda Turan, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın ardından başkan Mustafa Cengiz de kulübün resmi kanalı olan GSTV'de açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Adalet duygusu şaşarsa iş bitmiştir" dedi ve MHK başkanı Serdar Tatlı'yı istifaya çağırdı.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyle:

"Futbolcularımızın ellerinden geleni yaptığına inanıyorum. Teknik ekibimiz zaten. Beni üzen şu oluyor, ben olabilecek en ilgililerle konuştum. Bizim korkumuz VAR hakemleriydi. Yapılacak çifte standartlar ve kötü örnekler insanı korkutuyor."

"Ankaragücü'nü tebrik ediyoruz"

"Bunlar sanırım Mostafa'nın hazır ol vaziyetinde koşmasını istediler. Önce kafasını tutuyor, sonra ağzını tutuyor, sonra dudağı patlamış gibi dudağını tutuyor. Ankaragücü'nü tebrik ediyoruz ama bunlara gerek yok. Bunu bazı futbolcular için diyorum."

"Bu penaltı değil"

"Vücuttan top ele geçirse bu penaltı değil. Eğer faulden verilmişse tartışırız ama faul işareti yapmadı. Bu arada acı olan, VAR hiç devreye girmedi. Muhammed Mustafa da şaşırdı. Aynısı Diagne'de de oldu."

"Adalet duygusu şaşarsa o olay bitmiştir"

Adalet duygusu şaşarsa o olay bitmiştir. Adalet mülkün temelidir derken memleketin, her şeyin temelidir. İnsanlar bunu mal mülk diye algılıyor sanırım. Hakemler için de konuşuyorum.

MHK orada durmamalı

MHK böyle devam ederse, Serdar Tatlı bir saniye orada durmamalı. Bu utanç meselesi.

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