Mustafa Cengiz zemin sorununun nedenini açıkladı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz EnerjiSA ile yaptıkları anlaşma sırasında açıklamalarda bulundu. Güncel konulara da değinen Cengiz, zemin konusunda ihmalin olduğunu belirtti.

Mustafa Cengiz şunları söyledi:

Türk Telekom Stadı'nın çatısında bulunan 40 bin metre karelik alana Güneş Enerji Santrali (GES) kurulacak. Galatasaray 10 yıl içerisinde bu proje sayesinde 100 milyon TL kazanacak. 10 yıl boyunca EnerjiSA işletecek. Sonraki 15 yıl bu proje Galatasaray'a devredilecek.

Santralin 20 milyon TL’lik yapılış maliyetini Enerjisa karşılayacak. 25 yıllık anlaşmanın 10 yılı Enerjisa’nın, 15 yılı bize bırakılacak. Ayrıca tesis tamamen bizim olacak.

Bütün teknik takımlar için zemin çok önemli. Biz de isteriz halı saha gibi olsun isteriz. Biz stadın zeminini en iyi tutan takımlardan biriyiz. İstanbul'da yağan karı hazırlıyormusunuz? Birden bire kar yağınca herkes sevindi ama zemin üzülmedi mi? Bana göre zemin erken açıldı. Örtü erken açıldı ve kar yağışından etkilendi. 8 yıl içinde zeminin yapılması gerekiyordu. Orada bir ihmal var. O bozuk zeminde biz takımı yendik. Güzel zeminde Ankaragücü'ne yenildik. Hemen yazın buradan teknik ekibe laf attı diye. 2-2 biten maçta rakip takımda çok iyi oynadı. Ama son 10 dakikayı da düşünün 5 atabilirdik. Ankaragücü bizi yendi. Helal olsun lig sonuncusu... Hakemlerin etkisi olmadı mı? Elbette oldu... Kulüpler Birliği'nde oturuyoruz biz otururken bildiri yayınlıyorlar. Benim cüssem şuan Türkiye'nin %45'i... Biz açıklama yaparsak o kadar insan etkilenir zaten. Ama biz hakem etkileme konusuna girmeyiz.

Benim kendi kıstaslarıma göre başkan adayı olması gerekiyor. En büyük geliri olanda biziz, en büyük zararı olan da biziz. Adam gelmiş mesela 500 milyon para koyuyor, niye çekilmeyeyim. Bizim taraftarımızın çoğu teknik direktörlükten sonra muhasebecidir. Ne kadar fikir ve görüş varsa yarışsın. Hiç olmazsa taraftarlara alternatif tercihler sunarlar. Seçim ile ilgili bakacağız...

Bu arada projenin 12 ay içerisinde tamamlanacağı belirtildi.