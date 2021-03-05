  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Mustafa Cengiz ve Ahmet Ağaoğlu, PFDK'ya sevk edildi
Spor

Mustafa Cengiz ve Ahmet Ağaoğlu, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 18:35:00 -
Mustafa Cengiz ve Ahmet Ağaoğlu, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Mustafa Cengiz'in 4 Mart'taki sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz kurula sevk edildiği bildirildi.

Galatasaray Kulübünün de aynı tarihte internet sitesinden sportmenliğe aykırı açıklamalardan dolayı PFDK'ye sevkine karar verildiği belirtildi.

Mustafa Cengiz ve Galatasaray, 3 Mart'taki açıklamalar nedeniyle de daha önce PFDK'ya gönderilmişti.

Ahmet Ağaoğlu'nun da sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı tedbirsiz PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

Fraport TAV Antalyaspor ve kalecisi Ruud Boffin'in de kurula gönderildiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Az önce duyuruldu! Suudi Arabistan'ı vurdular
Dünya

Az önce duyuruldu! Suudi Arabistan'ı vurdular

Yemen'de bulunan Husilerin sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı insansız hava araçlarıyla vurduklarını duyu..
Kimi kimden koruyacak? ABD, PKK bölgesine 'Avenger' gönderdi!
Dünya

Kimi kimden koruyacak? ABD, PKK bölgesine 'Avenger' gönderdi!

Irak’taki saldırıları bahane eden ABD yönetimi Suriye ve Irak’taki işgalini daha da derinleştiriyor. Amerikan basını, Pentagon’un iki ülkeye..
Erkan Trükten tarih verdi! 'Aynı anda eş zamanlı olaylar yaşanacak'
Gündem

Erkan Trükten tarih verdi! 'Aynı anda eş zamanlı olaylar yaşanacak'

Stratejist Erkan Trükten, dünya genelinde 20 Mart'ta koronavirüs protestolarının yaşanabileceğini öne sürdü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay