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Mustafa Cengiz: UEFA'nın gözünden kaçmıyor!

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, şampiyonluk yarışını değerlendirirken UEFA ile ilgili de bir açıklama yaptı.

24 Nisan 2018 Salı 20:50
Mustafa Cengiz: UEFA'nın gözünden kaçmıyor!

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sahada dürüst, mert ve adil oyundan yana olduklarını söyledi.

1905 Galatasaraylı Yönetici Ve İşadamları Derneğinin (GSYİAD) Türk Telekom Stadı'ndaki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen mazbata törenine katılan Mustafa Cengiz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cengiz, bütün rakiplerinin değerli olduğunu dile getirerek, "Biz sahada dürüst, mert, adil oyundan yanayız. Bunun için mücadele ediyoruz. Bütün rakiplerimiz değerli. Türk spor camiasını bir bütün olarak düşündüğünüzde bunun içinde büyük parçalar var. Biz bu hafta bu büyük parçalardan biri ile karşılaşacağız. Beşiktaş bu değerli ve büyük parçalardan biri." diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'de sezon sonunda şampiyon olmak istediklerini anlatan Cengiz, şunları kaydetti:

"Bu toplumu oluşturan sosyal paydaların tamamı ulusu oluşturan çimentodur. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Akhisarspor, Kütahyaspor da bu bütünün parçalarıdır. Bu parçalar içinde biri daha büyük ve biri daha etkin olabilir ama hepsi kendi içinde çok değerli. Bu bağlamda bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, spor kulüpleri olarak binlerce amatör sporcuyu bünyelerinde barındırmakta ve ulusa hizmet etmekte. Bu yarış içerisinde her zaman en önde ipi göğüsleyen biz olmak istiyoruz. Bu yarışta camiamız ve taraftarımızın desteğiyle yine ipi en önde göğüslemek için mücadele edeceğiz."

Mustafa Cengiz, şampiyonlukla ilgili konuşmanın erken olduğunu belirterek, "Hem rakibe saygı hem de bizim ve rakiplerimizin verdiği düzgün mücadeleler bağlamında şimdiden şampiyonluk hakkında bir şey demem. Şişman kız sahneye çıkmadan opera bitmez. Son düdüğün çalınması gerek. O zaman inşallah haklı olarak biz şampiyon oluruz." ifadelerini kullandı.

UEFA'nın, finansal fair play kriterleri çerçevesinde Galatasaray ile ilgili kararını 11 Mayıs'ta açıklayacağına yönelik bir soru üzerine Cengiz, "Sanırım yoğunluktan 11 Mayıs'a kaldı. Biz her hafta güncel bilgileri UEFA'ya veriyoruz. Özellikle taraftarlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Lisanslı ürünlerde, biletlerde, localarda verdikleri destek muazzam. Bu destek UEFA'nın da gözünden kaçmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Törende 1905 GSYİAD'da yeniden başkanlığa seçilen Metin Öztürk ile yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını, Mustafa Cengiz'in elinden aldı.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 20:50
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