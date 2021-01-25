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Spor Mustafa Cengiz Onyekuru'yu evin oğlu yaptı
Spor

Mustafa Cengiz Onyekuru'yu evin oğlu yaptı

Monaco'dan kiralanan Henry Onyekuru'nun imza töreninde konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Henry Onyekuru'nun evin oğlu olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 21:40:00 -
Mustafa Cengiz Onyekuru'yu evin oğlu yaptı

Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Onyekuru'nun birçok teklif almasına rağmen tercihini Sarı Kırmızlı ekipten yana kullandığının altını çizdi.

Ali Koç'un Mesut Özil için yaptığı "Evin oğlu" benzetmesine gönderme yapan Cengiz, “Birileri bir laf çıkardı biliyorsunuz elin oğlu, evin oğlu diye. Vallahi bence evin oğlu Onyekuru.'' dedi.

"Parayı değil aşkını ve sevgisini tercih etti"

''Üçüncü defa, kendisini isteyen birçok takımın olmasına rağmen ve geldiği kulübe çok maliyetli olmasına rağmen Onyekuru sağ olsun bizi ısrarla istedi. Dönüp bakmadı bile Türkiye’deki veya yurtdışındaki diğer takımların tekliflerine. Biz bu bağlamda gösterdiği bu sahiplenme, aidiyet ve sadakat duyguları için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu bir duruştur. Parayı tercih etmedi. Aşkını ve sevgisini tercih etti.''

"Her zaman olduğu gibi yüzde yüzümü vermeye hazırım"

Henry Onyekuru ise uzun yıllar Galatasaray forması giymek istediğini belirterek, “Öncelikle tekrar burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kulübün hedeflerine ulaşabildiğimiz, bol gollü ve herkesi gururlandıran bir sezon geçirmek istiyorum. Burada daha uzun süre kalmayı umuyorum. Başkanımız, başkan yardımcımız ve teknik direktörümüzle konuştum ve onlar da bana olan güvenlerini ifade ettiler. Her zaman olduğu gibi yüzde yüzümü vermeye hazırım. Daha önce söylediğim gibi hedefim kulüple daha fazla başarı yakalamak, daha fazla kupa kazanmak ve taraftarlarımızı gururlandırmak. İnşallah hem ligi hem Türkiye Kupası’nı kazanacağız.’’ ifadelerini kullandı.

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