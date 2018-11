Mustafa Cengiz: İstifasını istiyorum

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, olaylı Fenerbahçe derbisinde yaşananlarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Cengiz, TFF Hukuk Kurulu'nun istifasını istediklerini söyledi. Galatasaray Başkanı, derbide skor 2-2 iken Serdar Aziz'e faul yapıldığı ve penaltı çalınması gerektiğini söyleyip bu pozisyonla ilgili VAR görüntülerinin yayınlanmasını talep etti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyle:

"Neden bu basın toplantısına gerek duyduk. Aslında her ay böyle bir şey yapmak istiyoruz. Ayaküstü verilen demeçlerdeki ifadelerin tam değerlendirilemediğini gördüğüm için buna karar verdim. Biz yüzyılı aşkın bir camiayız. Biz adil yönetim istiyoruz. Bütün rakiplerimiz Beşiktaşımızdan Fenerbahçemize, hepsi bizim kardeşimiz ve en önemlisi bizim ulusal değerlerimiz. Biz söylemlerimizde Galatasaray kültürü içinde hepsine saygı duyarız. Biz kendimize de saygı duyarız. Temsil ettiğimiz kültür ve genetik kodlarımızda olduğu için saygı duyarız."

"Biz bütün beyanlarımızda çoğu insanın izlemediğini gördüm, izleyenlerin de yanlış değerlendirdiklerini gördüm. Bir kere biz sevgili rakibimiz için asla bir beyanda bulunmadık. Geçen sezon yapılan maç öncesi bütün taraftarlara saygı çerçevesinde seyir olanağı yaratacağımızı söyledik. Bütün misafirlere yapıyoruz, en ufak da şikayet almadık. Fenerbahçe maçında da hiçbir beyanımızda asla rakibimize yönelik kötü beyanda bulunmadık. Tersine onlar da bize teşekkür etti. Dostça bir ağırlama oldu, talihsiz bir olay yaşandı maalesef. Üzüldük tabii ki. Çok iyi tavırlar içerisindeydiler. Bunu da unutmasınlar, kendi cenazemiz Erzurum maçında oldu. Acımızı kendi içimizde yaşıyoruz. Belki biz de görevimizi tam yapamadık mı diye rahat değiliz. Olay 8 sıralarında olmuş, bizim stadımızda değil vefat, hastanede olmuş. Tekrar rahmet diliyorum, acılarını yürekten paylaşıyorum. Konuşmalarımdan biri çok yanlış yorumlandı. Öfke ve kininizi saklı tutunuz sözünden kastım sokağa döküp, şiddete dönüştürmeyiniz şeklindeydi. Bu öfke nedir? Benim kast ettiğim öfke, bir camianın oluşumdan olabilecek şeyler. Ulusların da kendi asabiyetleri vardır. Bir camianın, bir ailenin oluşumunda asabiyet vardı. Öfke değil, kin değil. Bunları doğru organize ederseniz camialar, milletler oluşur, bunlar devleti yaratır. Benim kast ettiğim bu. Bunun üst kademesi olan ruhu özümseyemezseniz o camia asla yüzlerce yıl kalıcı olmaz. Onlarca devlet kuramaz, o camialar küresel olarak belli noktalara gelemezler. Bunlar milletler ve devletler için de geçerlidir."

"Çok güzel bir maç oynandı, futbolun içinde olan her şey vardı. 89 dakika centilmence mücadele ettiler. Fakat nedense 2 oyuncunun, bunun biri bizde... Yaptıkları yanlış davranışlar, buna hakem müdahale etmeliydi. VAR müdahale etmedi. Yaklaşık 72 milyonun izlediği bir karşılaşma. Çok hassas olmak gerek. Hakemler bu olayları engelleyebilirdi. Schalke maçında da aynı itişmeler oldu ve hakem anında müdahale etti. Bunu neden diyorum... Şampiyonlar Ligi'nde olsa böyle olur muydu? Hayır, olmazdı. Müdahale edilirdi. Hakemin müdahale etmemesinin yüzünden oldu. İtişme 1 dakika sürdü en az. Değerli olan 89 dakika gitti."

"Ben 7-0 yenerdik demedim. 2-0 iken oh ne güzel dedim. Rakibimiz de bizi yenebilirdi... Güzel olan da bu. Centilmenliğin devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim maalesef 13 kişimiz sevk edildi. 13 Galatasaraylı sevk edildi. 13 de onlardan edilsin demiyorum, sakın yanlış anlamayın. Saygımı yitirmem, yitirirsem kabileye döneriz. Biz bundan rahatsız olduk... Neden Galatasaray'dan bu kadar insan sevk ediliyor? Orada rakibimizden sadece 2 oyuncu mu vardı? Neden bu çifte standardı yapıyorsunuz? Kim yapıyor? TFF Hukuk Kurulu. Sevkleri onlar yapıyor. Disiplinin önüne VAR'ın tespit ettiği ve hakemin cezalandırdığı oyuncular dışında değerlendirmede bulunursanız bu tartışmalı olur. Bizce bu disiplin kurulunun verdiği karar... Hukuk Kurulu'nun günahı yok, kurullar bunları oluşturuyor deniyor. Ben buna da inanmıyorum. TFF Hukuk Kurulu'nun istifasını ya da yenilenmesini bekliyorum."

"Kötü örnek oluyorsunuz, insanlar birbirini kovalıyor. Dakikalarca bunu yayınlayamazsınız, kayda alın, ilgili mercilere verin. Bunu dakikalarca yaymayın. Seyirci sahaya atlıyor. Şükür ki o gün sadece 1 kişi sahaya atladı. 1 kişi... Galatasaray taraftarı çok sağduyulu... Bu vesileyle Emniyet güçlerine de teşekkür ediyorum. Biz sevgiden bahsederken bu görüntüleri gösterirsek Allah korusun seyirciler birbirini vurur!"

"TFF'den bir şey rica edeceğim... Taç vs demeyeceğim. Haksızlığın epeydir bize karşı yapıldığını düşünüyorum, aynı federasyonla şampiyon olduk. Aynı kişilerle olduk. Komplo teorisi aramıyoruz. Ama biz teyakkuzda olmalıyız. Rakip takım da isteyebilir. 2-2 iken bizim Serdar Aziz'e yapılan, bana göre penaltıya VAR ne tepki gösterdi? Oraya oturan bir insan... Biz merak ediyoruz, VAR hakemleri orta hakemi uyardı mı? Hakem uymadı mı, niye VAR'a gitmedi? Nasıl Hukuk Kurulu'nun istifasını istiyorsak bunu da istiyoruz. Nitekim Ajax-Feyenoord maçında bunu yayınladılar. Biz de talep ediyoruz."

"Bizim sevk nedenimiz, hakemlerle ilgili. Her yıl seminer yapılıyor. Hakemlere deniyor ki; siz bir elinizde kılıç, bir elinizde terazi, gözleri bağlı olmayan adalet dağıtıyorsunuz. Bu yanlış bir şey. Bir takıma kart gösterince diğer takım korkmaya başlıyor. Hakemlerin en mutlu oldukları maçlar berabere biten maçlar. Bunda hakemlerin suçu yok. Yıllardır verilen eğitimin suçu. Hakemler hakim değil, adil olmalılar, gördüğünü çalmalı, hiçbir şeyden korkmamalı. En büyük şikayetimiz bu. Bizim aleyhimize de olsa cesur olmalarını istiyoruz. Türk futbolu çok iyi bir yere gidiyor. Anadolu kulüpleri artık büyük takımları rahat yenebilecek seviyeye geldi. İnşallah 8 takımımız Avrupa'ya katılır. Ben Galatasaray başkanı olarak isterim ki hepsinin tepesinde Galatasaray olsun."

"Bir şey daha yapılıyor, sevgili hocamızla ilgili. 7 maç verildi hocamıza, Donk'a 6 maç verildi. En azından toplumun beklentilerini karşılayacak bir yanıt bekledik, gelmedi. Çok üzüldük. Biz buna tepkiliyiz. Hocamıza gelen 7 maç... Fiziki hiçbir müdahalesi yok. Serzenişi var, sert ama ceza cürüme eşit değil. Bunun kamuoyu vicdanında yara açtığını söyleyebilirim. Camia bununla ilgili teyakkuz halindedir, kenetlenmiştir."

"Şu hiç hoşuma gitmiyor... Sosyal medyada Fatih Terim'in fotoğrafı koyuluyor, 'Sonuna kadar arkandayız' yazıp, yönetime küfrediyorlar. Yönetimle hoca arasında bir şey yok. Çatışma yaratmak istiyorlar. Yönetim, Fatih Terim'in arkasına saklanıyorlar diyorlar. Biz sürekli irtibat halindeyiz. Abdurrahim Bey, sürekli Florya'da. Israrla maçta bir fotoğraf çekiliyor, ben gol atıldığı anda Mustafa Cengiz ve hoca duruyor. İşte hocanın suratı asık vs. Yani... O fotoğrafı söyleyeyim, bir Galatasaray başkanı hem misafire gittiğinde hem kendi evinde rakibe saygı duymak durumunda. Bu lafla olacak değil. Binlerce Kayserili var, gol atıldığında başkan olarak sfenks gibi durmak zorundayım. Acıyı bal eylemek zorundayım, sevincimi de..."

"Ben zaten hakem santraya gidene kadar reaksiyon da vermem, yapım da böyle. Hele Galatasaray başkanı olarak saygılı olmak zorunda hissediyorum."

"Soğuk savaş döneminde tarafların yaptığı savaşın, algı yönetiminin daha kralını ben yönetimimize, acizane şahsıma karşı görüyorum. Bu beni müthiş üzüyor. Yeni öğrendim, şoka girdim. Bu beni müthiş üzdü. Ulusal değer açısından en değerli insanının adı var burada. Bu insan için ömrümün çok yılını verdim. Mustafa Cengiz, Atatürk üzerinden reklamını yapıyorlar diyorlar. 'Neden adınızı koydunuz?' demişler. Sadece Mustafa Cengiz yazsa, kulübün adı yazmasa neyse. Sadece Galatasaray Spor Kulübü deseydik, 'Bak bak bu sefer Ankara'ya gidip geliyor, bakanlarla görüşüyor, adını koymuyor. Neden adı yok?' derlerdi. Mustafa Cengiz, Atatürk üzerinden reklamını yapıyorlar diyorlar. Buna inanmışlar. Biz ne yapsak bir hata bulacaklar. Yapmayın, ayıptır, günahtır."

"Bir yürüyüş yapılacağını duydum. Salı günü toplantı yapmayı planlıyordum. Bunu geri çekmemizin nedeni, taraftarlarımız haklı olarak yüreği yanmış, biz sağduyulu olabiliriz, aynısını taraftardan bekleyemeyiz... Onları fair-play'e davet ederiz. Geçen hafta Dereağzı'nda bir u17 maçında saldırı yaşandı. Emniyet bunu hiç dışarı yansıtmadı. Çok hassaslar bu konuda. Camiamız içinde bulunduğumuz durumu unutmadan provakasyona gelmeyelim. Çimde de asfaltta da gelmeyelim. Başkan olmasam ben de onlarla yürürdüm. Onlardan ricam Galatasaray'a yakışır asalet içinde yürüyüp protestoyu demokratik bir şekilde yapsınlar."

"Biz bize ağır cezalar verildiğini düşünüyoruz. Rakibimizle ilgili susma hakkımızı kullanıyoruz. Taraftarları gerecek bir sözü benden alamazsınız."

"Ben Fırat Aydınus'un yerinde olsam Galatasaray maçlarında ne hakem olurum, ne VAR hakemi olurum. Ben olsam diyorum, tavsiye etmiyorum."