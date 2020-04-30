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Spor

Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye yatırıldı

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz'in rahatsızlığının koronavirüsle alakalı olmadığının tespit edildiği açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 21:16:55 -
Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye yatırıldı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikayetleri nedeniyle hastaneye yatırıldı.

Galatasaray Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, gerekli tahlil ve tetkiklerin yapılmasının ardından Mustafa Cengiz'in rahatsızlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile alakalı olmadığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Cengiz'e şu ana kadar iki ünite kan verildiği kaydedilerek, "Tedavisine hastanede devam edilmesine karar verilmiştir. Başkanımızın teşhis ve tedavi süreciyle ilgili gelişmeler, gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.


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