  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Aile yapımıza konan bomba patlamadan...

Kadir gecesi

Günahsız bir kul olmayı hedefleyelim

Bir ayet... Bir hadis...

Hadislerle aile! Ailem için afiyet dilerim
için kalan
Spor

Mustafa Cengiz, ameliyattan çıktı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in mide ameliyatının başarılı gerçekleştiği ve Cengiz’in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 16:07:00 -
Mustafa Cengiz, ameliyattan çıktı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in mide ameliyatının başarılı gerçekleştiği ve Cengiz’in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.


Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in, daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası olan mide ameliyatı Prof. Dr. Sayın Dursun Buğra tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, takip ve tedavisi devam etmektedir. Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" denildi.


İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ameliyata giren Prof. Dr. Dursun Buğra’ya teşekkür ederek, "Sevgili abicim Dursun Buğra’ya çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın hocam. Yüce Allah’ım senden razı olsun" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı