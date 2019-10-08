Mustafa Cengiz açıkladı! 'Fatih Terim ile...'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, son dönemde orta atılan iddialara yanıt verdi.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları:



"Biz başarılara, şampiyonluklara odaklanan bir kulübüz. Hocamız Fatih Terim ile aramızda hiçbir sorun yok. Hocamız dünya çapında bir hoca"

"Şer cephelerinin, lağım farelerinin Galatasaray'a nasıl saldırdığını görüyoruz. Galatasaray'ı yıpratmaya çalışmak boşa gayrettir. Buradan size ekmek yok."

Karşılıklı birbirimizi dinlememiz, anlamamız yeter. Çünkü biz iyi niyetli oldukça, samimi oldukça, açık oldukça her şeyin düzeleceğine inanıyoruz."

"Takımımız maalesef hem Afrika Kupası'ndan, hem diğer kupalardan, hem de zorunlu olarak transferlerin geç yapılmasından ötürü birlikte bir hazırlık dönemi geçirmedi. Şu anda hocamızın da bizim de gördüğü bu."

"Takımımızın şu anda birinciyle arasındaki puan farkı 1,5 maç. Kaybedilmiş hiçbir şey yok ama maalesef Galatasaray berabere kalınca bir bardak suda yangın kopartılıyor."