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Mustafa Çalışkan’dan UEFA Süper Kupa Finalinde görev alan polislere teşekkür mesajı

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Liverpool-Chelsea 2019 UEFA Süper Kupa Finalinde alınan tedbirleri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilerin aktarıldığı bir mesaj yayınlayarak görev alan polislere teşekkür etti.

16 Ağustos 2019 Cuma 22:25
Mustafa Çalışkan’dan UEFA Süper Kupa Finalinde görev alan polislere teşekkür mesajı

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Liverpool-Chelsea 2019 UEFA Süper Kupa Finalinde alınan tedbirleri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilerin aktarıldığı bir mesaj yayınlayarak görev alan polislere teşekkür etti.


Beşiktaş Vodafone Park Stadyumunda oynanan UEFA Süper Kupası Final maçında Liverpool ve Chelsea takımları karşılaşmış, Liverpool penaltılarla kupayı kazanmıştı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, final karşılaşması nedeniyle il genelinde alınan tedbirleri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardığı bir mesaj yayınlayarak görev alan polislere teşekkür etti. Yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:


“20 Eylül 2017 tarihinde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2019 Süper Kupa Finalinin Arnavutluk, Fransa, Türkiye, Polonya, İsrail Kazakistan ve İrlanda ülkelerinde bulunan finale kalmış stadyumlar arasında yapılan incelemeler sonucunda Türkiye’de Beşiktaş Park Stadyumunda oynanacağını açıklamıştır. Süper Kupa Finalinin Türkiye’de oynanacağı açıklandıktan sonra müsabaka ile ilgili aldırılacak emniyet tedbirleri kapsamında İstanbul Valiliği, UEFA Yetkilileri, TFF Yetkilileri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve diğer paydaş kurumların katılımıyla (32) toplantı yapılmıştır. Yapılan toplantılarda alınan müşterek kararlar doğrultusunda ilimize gelecek olan UEFA Başkanı, Hakemler, Liverpool ve Chelsea takım kafileleri, takım taraftarlarının havalimanına gelişlerinden itibaren güzergah, oteller, iki takım taraftarlarının toplanma alanları, ilimizin tarihi ve turistlik yerleri ile eğlence mekanlarında 04 Ağustos 2019 tarihinden itibaren emniyet tedbirleri aldırılmaya başlanmış, maç gününe kadar kademeli olarak arttırılmıştır. Müsabaka günü Stadyum, İl Emniyet Müdürlüğü ve AKOM’da 3 ayrı kriz merkezi oluşturularak saat 10:00 itibariyle stadyum çevresinde ki yollar trafiğe kapatılmıştır. Alınan tedbirlere ilave olarak karadan Özel Harekat unsurlarının desteği ile havadan helikopter, denizden 4 botumuz kullanılarak toplam 15.000 personelimizle en üst seviyede güvenlik tedbirleri alınmıştır. Beşiktaş Park Stadyumu İngiltere’den gelen 1600 Chelsea taraftarı, 6800 Liverpool taraftarı ve dünyanın çeşitli ülkelerinden futbol severlerle tamamen dolmuş ve müsabaka 215 ülkede canlı yayınlanmıştır. Müsabaka sonunda UEFA Başkanı ve beraberindeki heyet, Hakemler, Liverpool - Chelsea takım kafileleri ve iki takım taraftarları stadyumdan sorunsuz bir şekilde ayrılmışlardır. İl genelinde alınan tedbirler gelen misafirlerin tamamının ülkemizden ayrılışına kadar 2 gün süreyle devam etmiştir. Alınan tedbirler sayesinde Süper Cup İstanbul 2019 organizasyonu herhangi müessif olay yaşanmadan sona ermiştir. Bu organizasyonda büyük bir özveriyle görev yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür ederim.”

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 22:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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