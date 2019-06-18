Mustafa Çalışkan'dan Nihat Özdemir'e ziyaret



İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, TFF başkan vekilleri Mehmet Baykan ve Erhan Kamışlı, yönetim kurulu üyeleri Hamit Altıntop ile Hasan Akıncıoğlu da yer aldı. Ziyarette Nihat Özdemir tarafından Mustafa Çalışkan'a isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması takdim edildi.

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