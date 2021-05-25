Mustafa Çalışkan kimdir? Mustafa Çalışkan hangi görevde?

Mustafa Çalışkan kimdir? 1968 yılında Nevşehir ilinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kayseri’ de tamamlayarak 1983 yılında Ankara Polis Koleji’ne ve 1987 yılında da Polis Akademisi’ne girdi.1991 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı. Sırasıyla;

İstanbul (Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü)

Yalova (İstihbarat Şube Müdürlüğü)

Batman (Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü)

Kırşehir (Personel Şube Müdürlüğü, Muhabere Şube Müdürlüğü)

Sakarya (Erenler ve Karasu İlçe Emniyet Müdürlükleri, Devlet Büyüklerini Koruma Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü )

Adana (Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezinde Öğretmen Emniyet Müdürü) illerinde görev yaptı.

2001-2002 yılları arasında Doğu Timor’da BM Polis Barış Gücü’nde, 2005-2006 yılları arasında Kosova’da BM Polis gücünde görev aldı.

1995 yılında Eğirdir Dağ Komando Okulunda eğitimini tamamlayarak “Dağ Komando Brövesi” alan Mustafa Çalışkan 12 ay süresince Van İli Erciş İlçesi Jandarma Bölük Komutanlığında Komando Asteğmen olarak Vatani Görevini ifa etti. 2 Eylül 2015 tarihi itibariyle de İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptı. Mustafa Çalışkan 10 Haziran 2020 tarihinde görevi Zafer Aktaş’a bıraktı.