Mustafa Aydın kimdir? Mustafa Aydın Konya Emniyet Müdürü mü oldu?

Mustafa Aydın kimdir? sorusu Emniyet Müdürlerini atama kararları sonrası sorulmaya başlandı. Mustafa Aydın, 2005 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi ederek Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak görevli iken İçişleri Bakanlığının 26.10.2016 tarihli kararnamesi ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı. Peki Peki Konya’nın yeni Emniyet Müdürü olan Mustafa Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mustafa Aydın hangi görevlerde bulundu. İşte Mustafa Aydın biyografisi.

Mustafa Aydın kimdir?

1961 yılında Gümüşhane ili Kelkit ilçesinde doğdu. 1979 yılında Polis Koleji, 1983 yılında Polis Akademisinden mezun olduktan sonra; Ankara, Van, Bolu, Kırıkkale, Edirne, Sivas ve Emniyet Genel Müdürlüğünde değişik birimlerde görev yaptı.

2005 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi ederek Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak görevli iken İçişleri Bakanlığının 26.10.2016 tarihli kararnamesi ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı.

Mustafa Aydın Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü görevini sürdürürken 20 Ekim 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Konya İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Aydın evli ve bir çocuk babasıdır.