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Gündem Mustafa Armağan'dan Tunç Soyer'e tepki! 'Yunan’a laf söyleyemiyor ama...'
Gündem

Mustafa Armağan'dan Tunç Soyer'e tepki! 'Yunan’a laf söyleyemiyor ama...'

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ecdad Osmanlı'ya yönelik hadsiz sözlerini değerlendiren Araştırmacı Yazar Mustafa Armağan, CHP'li Başkan'ın Yunan seviciliğine vurgu yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 19:57:00 -
Mustafa Armağan'dan Tunç Soyer'e tepki! 'Yunan’a laf söyleyemiyor ama...'

 Yeniakit.com.tr 

İzmir'in Kurtuluşu etkinliği kapsamında Tarkan konserinde konuşan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ecdada hadsiz ifadelerle hakaret etti.

Soyer, "Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi." dedi.

Soyer'in Yunan sevdası!

CHP'li Başkan'ın hadsiz sözlerine tepki gösteren Mustafa Armağan, Soyer'in Yunan seviciliğine vurgu yaptı.

"Tunç Soyer Yunan’a laf söyleyemiyor ama Osmanlı’ya hakaret ediyor." diyen Armağan, "30’lu yıllarda da İstiklal Mücadelesi filmi yaptılar ama tek karesinde yunandan bahsetmediler. Tarih kitaplarına yunanın zalimliklerini eklemediler. Biz bu dili iyi tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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