Mustafa Armağan yazdı: Aliyev Kur'an üzerine yemin etti, kıyamet kopmadı!

Armağan, Azserbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Kur'an üzerine yemin etmesini gündeme getirdi.

"Aliyev, Kur’an üzerine yemin etti, kıyamet kopmadı." diyen Armağan, "Bizde olsa kıyamet kopardı. Azerbaycan’da kopmadı. Mesele Türklükse onlar da Türk. Laiklikse laikler. 'Çağdaşlık'sa orada başörtüsü takanlar bizden daha az. Ama Cumhurbaşkanları yemin töreninden önce Azerbaycan Anayasasına, ardından Kur’an’a el basarak yemin ediyor." ifadelerini kullandı.

Mustafa Armağan, "Yalnız Azerbaycan mı? Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de geçen yıl Kur’an’a el basarak yemin etmişti." hatırlatmasında bulundu.

Batı'dan da örnekler veren Armağan, "ABD başkanlarının İncil’e el basarak yemin ettikleri cümlenin malumu. Ukrayna’da komedyen Zelensky bile İncil’e el basarak göreve başlamıştı. Diyeceksiniz ki Putin yemin töreninde İncil’e değil, anayasaya el basarak etti yeminini. Doğru ama 2012 yılında olduğu gibi yemin töreni öncesinde Kremlin’deki Çarların yaptırdığı bir kilisede dinî bir törene katılmayı ihmal etmez. Velhasıl Fransa ile biz, belki birkaç ülke daha sayabiliriz kutsal kitabına yemin etmeyen." dedi.

Armağan yazısının devamında, "Anayasalarımızda yeminler nasıldı? Halen Türkiye’de devlet başkanları ve milletvekillerinin Cumhuriyete veya anayasaya değil, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laikliğe bağlı kalmaya ant içtiğini biliyoruz. Peki, acaba Cumhuriyetin kuruluşundan beri hep aynı şekilde mi yemin edilmişti?" sorularına cevap verdi.

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