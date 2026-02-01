Mustafa Armağan ‘İlk kez öğrendim’ diyerek paylaştı! 27 Mayıs darbesinde ‘Osmanlıca’ detayı

Türkeş 27 Mayıs bildirisini Osmanlıca yazdığı kâğıttan okumuş

Mustafa Armağan

Kargodan elinize teslim edilen bir kitap bu kadar mı sizi sizden alır. Değerli dostum Emekli Büyükelçi Vahit Özdemir’in Dorlion Yayınları arasında çıkan Çarıklı Diplomat adlı kitabı elimden beynime yeni yollar açtı.

Aslında tanıştığımız 2020 yılından itibaren gerek uzun ve keyifli telefon konuşmalarımızda, gerekse her biri bir köşe yazısı mesabesindeki whatsapp mesajlarında hatıralarının bazı kesitlere muttali olmuştum. Fakat bir kitap halinde, üstelik Özlem Pekcan’ın sorularıyla açılan nehir söyleşi tadında renkli anlatılarıyla bütünleşince sadece dostum olması hasebiyle değil, tarihimizin son 60 yıllık dilimine dair bir tespit ve hatıralar galerisi olmuş Çarıklı Diplomat.

Elime aldığımdan beri bırakamadığım ve 500 küsur sayfalık hacmini adeta içtiğim kitaptan sizin için bazı kesitler çıkardım. Aşağıda onları yorumsuz aktaracağım.

Vahit Özdemir 1950 Şubatının 23’ünde Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine bağlı Yeniyapan köyünde doğmuş. Bir yaşında iken annesini kaybetmiş. 16 aylıkken Çocuk Esirgeme Kurumu’na bırakmış babası. Bu arada babası Necip Fazıl Kısakürek’in eşi Neslihan (kızlık soyadı Baban) Hanım’ın akrabası bir Çerkes hanımla evlenmiş. Babası küçük Vahit’i –belki istemez diye- yeni evlendiği hanımından saklamış. Kadının gayretiyle kurumdan alınıp eve getirilmiş ve kendisine sahip çıkmış. “Hiç üveylik hissetmedim” yanında diyor.

