  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şer yuvası Robert Koleji 'Türkiye İslamlaşıyor' diyerek sapık Epstein'den para dilenmiş! Yok mu şu ajan yuvasını kapatacak delikanlı? İngiltere'de Prens Andrew depremi! Başbakan Starmer'dan "ABD Kongresi'nde ifade versin" çağrısı Cumhurbaşkanı Chaudhry Vefat Etti! Epstein Lağımında Kimler Yok ki! 'Batı' Medeniyeti pislik saçıyor Dünya savaş beklerken İran'dan sürpriz açıklama CHP'den Kuran kursu projesine engel! Bahanelerini duyanı çıldırtıyor! Trump'ı çıldırtacak hamle! ABD askerleri için binlerce mezar kazdılar! 1 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi 'Yeni Dünya Düzeni Değil, Deli Dünya Düzeni!' Ortadoğu’da kritik eşik: Trump ve İran’dan müzakere sinyali!
Gündem Mustafa Armağan ‘İlk kez öğrendim’ diyerek paylaştı! 27 Mayıs darbesinde ‘Osmanlıca’ detayı
Gündem

Mustafa Armağan ‘İlk kez öğrendim’ diyerek paylaştı! 27 Mayıs darbesinde ‘Osmanlıca’ detayı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Mustafa Armağan ‘İlk kez öğrendim’ diyerek paylaştı! 27 Mayıs darbesinde ‘Osmanlıca’ detayı

Yeni Akit Gazetesi yazarı, Mustafa Armağan’ın ‘Türkeş 27 Mayıs bildirisini Osmanlıca yazdığı kâğıttan okumuş’ başlıklı yazısı…

Türkeş 27 Mayıs bildirisini Osmanlıca yazdığı kâğıttan okumuş

 Mustafa Armağan 

Kargodan elinize teslim edilen bir kitap bu kadar mı sizi sizden alır. Değerli dostum Emekli Büyükelçi Vahit Özdemir’in Dorlion Yayınları arasında çıkan Çarıklı Diplomat adlı kitabı elimden beynime yeni yollar açtı.

Aslında tanıştığımız 2020 yılından itibaren gerek uzun ve keyifli telefon konuşmalarımızda, gerekse her biri bir köşe yazısı mesabesindeki whatsapp mesajlarında hatıralarının bazı kesitlere muttali olmuştum. Fakat bir kitap halinde, üstelik Özlem Pekcan’ın sorularıyla açılan nehir söyleşi tadında renkli anlatılarıyla bütünleşince sadece dostum olması hasebiyle değil, tarihimizin son 60 yıllık dilimine dair bir tespit ve hatıralar galerisi olmuş Çarıklı Diplomat. 

 

Elime aldığımdan beri bırakamadığım ve 500 küsur sayfalık hacmini adeta içtiğim kitaptan sizin için bazı kesitler çıkardım. Aşağıda onları yorumsuz aktaracağım. 

Vahit Özdemir 1950 Şubatının 23’ünde Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine bağlı Yeniyapan köyünde doğmuş. Bir yaşında iken annesini kaybetmiş. 16 aylıkken Çocuk Esirgeme Kurumu’na bırakmış babası. Bu arada babası Necip Fazıl Kısakürek’in eşi Neslihan (kızlık soyadı Baban) Hanım’ın akrabası bir Çerkes hanımla evlenmiş. Babası küçük Vahit’i –belki istemez diye- yeni evlendiği hanımından saklamış. Kadının gayretiyle kurumdan alınıp eve getirilmiş ve kendisine sahip çıkmış. “Hiç üveylik hissetmedim” yanında diyor. 

...Yazının tamamı için tıklayın...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Osmanlıca ayri bir dil değil.. Osmanli Türkçesidir. Yani Türkçe, sadece Alfabe arap alfabesi..Bugün Latin alfabesi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23