Siyonizmin dijital tetikçisi "Muhbir"e erişim engeli!

Milliyetçilik" maskesiyle İslam’a kin kusan, Siyonist lobilerin borazanlığını yaparak toplumu zehirleyen "Ajans Muhbir" isimli hesaba erişim engeli getirildi.

Türkiye’nin sinir uçlarıyla oynayan, "milliyetçilik" maskesi altına gizlenerek İslam’a ve mukaddesata kin kusan dijital tetikçilik şebekesi "Ajans Muhbir", Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla erişime engellendi. Bu operasyon, sadece bir internet sitesinin kapatılması değil; kökü Tel Aviv’de, dalları ise içerideki "operasyon çocuklarında" olan bir ihanet şebekesinin ilk halkasının koparılmasıdır.

"Ajans Muhbir" adlı hesap; özellikle toplumda suni bir kaos iklimi oluşturmak, İslam’ın şiarlarına saldırmak ve doğrudan milli güvenliği tehdit eden dezenformasyon faaliyetlerini yönetmek suçlarından susturuldu. Yapılan incelemeler, bu hesabın bir "haber merkezi" değil, belli bir odak tarafından yönetilen "psikolojik harp hücresi" olduğunu tescilledi.

Youtuber Altay Cem Meriç’in İfşaları ve Verilerle Operasyon Ağı

Youtuber Altay Cem Meriç’in geçtiğimiz günlerde çektiği gündeme giren videolarıyla ve verilerle defalarca ortaya koyduğu üzere; bu yapı tek başına değildir. Muhbir, BPT, Pusholder, DarkWeb, DailyTürkist ve türevleri, birbiriyle paslaşan bir "etki ajanlığı" ağının parçalarıdır.

Bot Orduları ve Algı: Bir içerik, bu odaklardan birinden atıldığı anda binlerce bot hesap üzerinden aynı anda "trending topic" yapılıyor. Amaç; toplumun geneline hitap ediyormuş gibi sahte bir kamuoyu oluşturmak.

Siyonist Perdeleme: Gazze’de Müslüman kanı akarken, bu aparatlar İsrail’in vahşetini gizlemek için halkı birbirine kırdıracak sahte gündemleri piyasaya sürdüler. Veriler gösteriyor ki; ne zaman İsrail bir katliam yapsa, Muhbir ve avaneleri aynı anda Hamas'ı kötüleyen ve İslam düşmanlığı yapan ve bunu körükleyen bir "operasyon haberi" servis ediyor.

Kökleri kazıtılmalı

Bu operasyon bir başlangıçtır ama asla yeterli değildir. Bu "yerli Siyonist" ve "İslam düşmanı" güruhun ibret-i alem edilmesi için şu adımlar şarttır:

Sadece Engel Yetmez, Kökü Kazınmalı: Erişim engeli gelince yedek hesaplardan devam ediyorlar. Bu şahısların fiziki adresleri, ofisleri ve teknik altyapıları darmadağın edilmelidir. Klavyeleri ellerinden alınmalı, o parmaklar fitne üretemez hale getirilmelidir.

Mali Kaynaklar İfşa Edilmeli: Bu operasyon çocuklarının kimden fonlandığı, hangi siyonist yapılardan veya içerideki kripto odaklardan para aldığı tek tek dökülmelidir. Millet, bu "sözde milliyetçilerin" kaç dolara vatan sattığını görmelidir.

Hukuki Değil, Vicdani Hesaplaşma: Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmenin cezası sadece birkaç ay hapis olamaz. Bu toprakların mayasına küfreden, İslam’ın değerlerine saldıran bu şebeke, toplumun en ağır nefretine ve en şiddetli hukuki müeyyidelerine çarptırılmalıdır.

İslam Düşmanlarına Bu Topraklar Dar Edilecek!

Bu yerli Siyonist, Kemalist güruh sanıyorlardı ki sosyal medyadaki sahte kalabalıklarıyla bu devran böyle gidecek. Ajans Muhbir’in kapatılması, bu dijital lağım kanallarının temizlenmesi için çekilen ilk sifondur.